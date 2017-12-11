Сирия: корреспондент ФАН побывал на захваченном в Дейр-эз-Зоре оружейном складе боевиков ИГИЛ

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) заснял осмотр оружия, найденного в Дейр-эз-Зоре. Внушительный арсенал террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) был обнаружен сирийской армией на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, между Меядином и Абу-Кемалем.

Армейцы нашли огромное количество боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии. Боевиками брошена кустарная техника, большое количество личного оружия. Примечательно, что многое оружие и боеприпасы даже не распакованы. Некоторые образцы – западного производства, и могли быть получены в качестве «гуманитарной помощи», либо захвачено на складах иракской армии. Богатый арсенал будет частично использован для вооружения ополчения и регулярной армии, та же судьба ждёт и технику – САА довольно часто пользуется кустарными боевыми машинами.

В числе трофеев оказался довольно занимательный броневик террористов ИГИЛ1. Сама концепция установки на пикап пулеметов или даже орудий, в том числе с башнями от БМП (в данном случае БМП-1) не нова. Однако внимания заслуживает номер, написанный на борту башни – 266.

Одно из пропагандистских медиаисточников боевиков опубликовало ролик с отчётом за бои в Дейр-эз-Зоре, и там засветился тот самый, ныне трофейный броневик с номером 266. Из этого вполне очевидно следует, что видеоотчеты боевиков, на которые ссылаются всевозможные антисирийские «исследователи», заявляющие об отсутствии успехов у САА, снимаются заранее, в некоторых случаях – за несколько месяцев.

Напомним, что террористы ИГИЛ в Сирии потерпели полное поражение после боев в долине реки Евфрат. Оставшиеся небольшие отряды боевиков в панике пытаются вырваться из Сирии, которую еще совсем недавно хотели завоевать. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, в Сирии остаются отдельные очаги сопротивления боевиков ИГИЛ, но в целом террористы были разгромлены как военная сила.

1 Организация запрещена на территории РФ.