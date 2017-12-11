Сирия сегодня: Минобороны РФ ответило коалиции США, Турция фиксирует огонь

Сирия, 11 декабря. Министерство обороны Российской Федерации ответило на обвинение международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами о том, что Россия «присвоила» себе победу над террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Турция фиксирует нарушение режима прекращения огня на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Официальный Дамаск оценил ущерб культурному наследию. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ответ коалиции

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами за три года своего существования только недавно добилась первого «результата» в противостоянии с «Исламским государством» в САР — уничтожив массированными бомбардировками Ракку и ее жителей. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Российской Федерации. Таким образом военное ведомство РФ ответило министру иностранных дел Франции Жану-Ив Ле Дриану, который выразил удивление тем, что Россия «присвоила» себе победу над террористической организацией «Исламское государство» в Сирии.

В военном ведомстве России отметили, что силы международной коалиции позволили ядру боевиков ИГ1 свободно покинуть Ракку и присоединиться к другим террористам у Дейр-эз-Зора.

«Поэтому если и существует какая-то позитивная роль международной коалиции в разгроме ИГ в Сирии, то исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками подобно Ракке остальные сирийские города», — добавили в Минобороны.

Оценка ущерба

Официальный Дамаск приступил к оценке ущерба мировому культурному наследию, который нанесли террористы «Исламского государства». В настоящий момент идет активное восстановление религиозных святынь страны.

«Наш монастырь стоит на вершине самой высокой горы в этих краях. Боевики, наверное, думали, что армия обязательно займет его — господствующая высота. Поэтому обстреливали нас постоянно. Бог дал нам силы выстоять, значит, даст силы восстановить разрушенное», — рассказал журналистам настоятель монастыря Херувимов в городе Сайедная отец Авраам.

Нарушение перемирия

Российская Федерация в комиссии по перемирию в САР за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция — два. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре нарушения в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции Дамаск», — сообщает военное ведомство России.

Кроме того, в бюллетене подчеркивается, что в течение дня было подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Таджар-Амир (провинция Хомс) и Днейбе (провинция Хама) к режиму прекращения огня. Количество населенных пунктов, которые присоединились к процессу примирения, увеличилось до 2305.

1 Организация запрещена на территории РФ.