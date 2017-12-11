Более 5,5 тысячи бойцов дезертировали из ВСУ в 2017 году

Киев, 11 декабря. Более 5,5 тысячи военнослужащих дезертировали из ВСУ с начала текущего года.

Как передает телеграм-канал WarGonzo, с начала этого года из украинской армии сбежали 5622 военнослужащих. Уточняется, что на данный момент в розыске находятся 2017 человек, это число включает и тех, кто скрывается от ВСУ с прошлых лет.

Военной службе правопорядка ВСУ и УГРО Национальной полиции было поручено разработать план по поиску дезертиров.

Накануне, 10 декабря, в Киеве порядка 50 тысяч человек вышли на протестный марш за принятие закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко. Отметим, что с начала введения в Донбассе так называемой АТО там погибли 2750 украинских военных. В генштабе вооруженных сил Украины также констатировали, что ранено или травмировано было 8377 киевских военных.