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Политика
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Украина
Более 5,5 тысячи бойцов дезертировали из ВСУ в 2017 году
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    Более 5,5 тысячи бойцов дезертировали из ВСУ в 2017 году

    11:52  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:52  11 Декабря 2017
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    Более 5,5 тысячи бойцов дезертировали из ВСУ в 2017 году

    Киев, 11 декабря. Более 5,5 тысячи военнослужащих дезертировали из ВСУ с начала текущего года.

    Как передает телеграм-канал WarGonzo, с начала этого года из украинской армии сбежали 5622 военнослужащих. Уточняется, что на данный момент в розыске находятся 2017 человек, это число включает и тех, кто скрывается от ВСУ с прошлых лет.

    Военной службе правопорядка ВСУ и УГРО Национальной полиции было поручено разработать план по поиску дезертиров.

    Более 5,5 тысячи бойцов дезертировали из ВСУ в 2017 году

    Накануне, 10 декабря, в Киеве порядка 50 тысяч человек вышли на протестный марш за принятие закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко. Отметим, что с начала введения в Донбассе так называемой АТО там погибли 2750 украинских военных. В генштабе вооруженных сил Украины также констатировали, что ранено или травмировано было 8377 киевских военных.

    Автор: Катерина Тимошенская
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