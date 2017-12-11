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Фура с отказавшими тормозами спровоцировала массовое ДТП в Челябинской области
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    Фура с отказавшими тормозами спровоцировала массовое ДТП в Челябинской области

    11:47  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:47  11 Декабря 2017
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    Фура с отказавшими тормозами спровоцировала массовое ДТП в Челябинской области

    Челябинск, 11 декабря. Массовое ДТП с участием большегрузов привело к ограничению движения на федеральной трассе М5 «Москва — Челябинск». По информации Управления федеральных автодорог «Южный Урал», авария произошла на 1624 километре трассы.   

    К столкновению семи фур привел отказ тормозов одной из машин, отмечает «Ura.ru». Ситуацию усугубило то, что водитель большегруза обратил внимание на отказ тормозной системы, когда машина находилась на затяжном спуске. В итоге неконтролируемый грузовой автомобиль собрал вокруг себя целую группу поврежденных большегрузов.

    Двое водителей после аварии оказались зажаты в кабинах своих машин. Движение по М5 «Москва — Челябинск» ограничено — специалисты занимаются организацией объезда через ближайшие населенные пункты. На месте массовой аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС.  

    Автор: Федор Веснин
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    #дтп #челябинская область #фуры
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