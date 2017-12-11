Фура с отказавшими тормозами спровоцировала массовое ДТП в Челябинской области

Челябинск, 11 декабря. Массовое ДТП с участием большегрузов привело к ограничению движения на федеральной трассе М5 «Москва — Челябинск». По информации Управления федеральных автодорог «Южный Урал», авария произошла на 1624 километре трассы.

К столкновению семи фур привел отказ тормозов одной из машин, отмечает «Ura.ru». Ситуацию усугубило то, что водитель большегруза обратил внимание на отказ тормозной системы, когда машина находилась на затяжном спуске. В итоге неконтролируемый грузовой автомобиль собрал вокруг себя целую группу поврежденных большегрузов.

Двое водителей после аварии оказались зажаты в кабинах своих машин. Движение по М5 «Москва — Челябинск» ограничено — специалисты занимаются организацией объезда через ближайшие населенные пункты. На месте массовой аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС.