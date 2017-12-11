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В Совфеде предсказали скорое прозрение ПАСЕ
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    В Совфеде предсказали скорое прозрение ПАСЕ

    11:48  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:48  11 Декабря 2017
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    В Совфеде предсказали скорое прозрение ПАСЕ

    В верхней палате российского парламента ждут, что в ближайшее время России вернут право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Здравый смысл одержит победу, уверены российские сенаторы.

    Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в понедельник заявила, что вопрос выхода России из Совета Европы не стоит на повестке дня, поскольку все понимают, что Россия и Европа друг без друга развиваться не могут. Что же касается ПАСЕ, в которой Россию лишили права голоса «под давлением русофобского меньшинства — самого крикливого в ПАСЕ», то «такое долго продолжаться не может», уверена спикер верхней палаты российского парламента.

    «Ситуация должна найти свое разрешение», — сказала Валентина Матвиенко в эфире телеканала РБК.

    Первый заместитель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров уверен, что это произойдет очень скоро.

    «В первую очередь наши европейские партнеры должны прозреть, и процесс их прозрения набирает обороты. Все чаще европейские страны, особенно — старая Европа, говорят, что антироссийские санкции и ограничения России идут только во вред тем, кто их вводит», — отметил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Владимир Джабаров напомнил, что Россия выступает за то, чтобы все участники ПАСЕ имели равные права и возможности.

    «Никакой дискредитации, а тем более — дискриминации в ПАСЕ быть не может. Эту проблему надо решать. Мы готовы вернуться. Но только если ограничения с российской делегации будут сняты. Мы не запрещаем нас критиковать, но лишать нас права голоса — это было, мягко говоря, недемократично. Особенно для Европы, которая считает себя поборником демократии», — подчеркнул сенатор.

    Владимир Джабаров

    Владимир Джабаров также напомнил, что пока Россия лишена права участвовать в ПАСЕ, которая выбирает судей Европейского суда по правам человека, то вопрос принятия решений, которые выносит ЕСПЧ, находится в подвешенном состоянии.

    «Если мы не выбирали этих судей, почему мы должны выполнять их постановления? Мы же можем признать их нелегитимными, но не делаем это, поскольку надеемся на скорое разрешение проблемы», — добавил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам.

    Сенатор уверен, что сложившаяся в Европе ситуация лишь ускорит восстановление России в ПАСЕ.

    «Европейцы больше всего пострадали от антироссийских санкций. Подталкиваемые американцами они потеряли много денег, в то время как американский бизнес наращивает свое присутствие в России. Германия, в частности, уже поставила вопрос о несправедливости. Поэтому прозрение наступит достаточно быстро, здравый смысл возьмет верх», — полагает Владимир Джабаров.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #ес #матвиенко #пасе #совет европы #джабаров
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