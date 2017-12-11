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Опубликовано новое видео из сирийского порта Тартус
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    Опубликовано новое видео из сирийского порта Тартус

    11:46  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:47  11 Декабря 2017
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    Опубликовано новое видео из сирийского порта Тартус

    Тартус, 11 декабря. В глобальной Сети появился новый видеоролик, снятый в сирийском порту Тартус.

    На кадрах короткой видеозаписи показан полет транспортно-боевого вертолета ВКС РФ Ми-8АМТШ «Терминатор», который по предварительным данным следует в направлении российской авиабазы «Хмеймим».

    В сирийском порту Тартус расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Ранее сообщалось, что министерство обороны России планирует расширить данный пункт, который в состоянии принимать до 11 боевых кораблей и судов обеспечения, а также атомные подводные лодки. После расширения базы корабли ВМФ РФ смогут не только пополнять в Тартусе запасы продовольствия, но и проходить полноценный ремонт.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хмеймим #вкс рф #вмф рф #тартус
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