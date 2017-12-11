Опубликовано новое видео из сирийского порта Тартус

Тартус, 11 декабря. В глобальной Сети появился новый видеоролик, снятый в сирийском порту Тартус.

На кадрах короткой видеозаписи показан полет транспортно-боевого вертолета ВКС РФ Ми-8АМТШ «Терминатор», который по предварительным данным следует в направлении российской авиабазы «Хмеймим».

В сирийском порту Тартус расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Ранее сообщалось, что министерство обороны России планирует расширить данный пункт, который в состоянии принимать до 11 боевых кораблей и судов обеспечения, а также атомные подводные лодки. После расширения базы корабли ВМФ РФ смогут не только пополнять в Тартусе запасы продовольствия, но и проходить полноценный ремонт.