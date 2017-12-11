Клинцевич не исключил «полной дезорганизации» Украины после марша за импичмент Порошенко

Москва, 11 декабря. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал прошедший в Киеве митинг с требованием импичмента президента Петра Порошенко, допустив полную дезорганизацию Украины.

Напомним, организаторы марша заявили, что митинг собрал почти 50 тыс. сторонников опального экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в полиции в свою очередь заявили, что участников было не более 2500 человек.

Клинцевич отметил, что разброс очень велик, заметив, «что в любом случае до Майдана, собиравшего до 500 тысяч человек, еще далеко». Скорее всего, по его мнению, речь может идти о примерно 10 тысяч митингующих.

«Судя по всему, американцы еще не определились, кого им поддерживать. Все решится в ближайшие месяц-два. Вполне реальная полная дезорганизация Украины», — считает сенатор. Как сообщалось ранее, Саакашвили был задержан в минувшую пятницу, после чего его поместили в СИЗО, где он объявил голодовку.

Суд по избранию меры пресечения для него состоится сегодня 13.00 мск

