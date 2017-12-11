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Новости Сирии
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Политика
Клинцевич не исключил «полной дезорганизации» Украины после марша за импичмент Порошенко
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    Клинцевич не исключил «полной дезорганизации» Украины после марша за импичмент Порошенко

    12:49  11 Декабря 2017  /обновлено: 12:50  11 Декабря 2017
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    Клинцевич не исключил «полной дезорганизации» Украины после марша за импичмент Порошенко

    Москва, 11 декабря. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал прошедший в Киеве митинг с требованием импичмента президента Петра Порошенко, допустив полную дезорганизацию Украины.

    Напомним, организаторы марша заявили, что митинг собрал почти 50 тыс. сторонников опального экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в полиции в свою очередь заявили, что участников было не более 2500 человек.

    Клинцевич отметил, что разброс очень велик, заметив, «что в любом случае до Майдана, собиравшего до 500 тысяч человек, еще далеко». Скорее всего, по его мнению, речь может идти о примерно 10 тысяч митингующих. 

    «Судя по всему, американцы еще не определились, кого им поддерживать. Все решится в ближайшие месяц-два. Вполне реальная полная дезорганизация Украины», — считает сенатор.  

    Как сообщалось ранее, Саакашвили был задержан в минувшую пятницу, после чего его поместили в СИЗО, где он объявил голодовку.

    Суд по избранию меры пресечения для него состоится сегодня 13.00 мск
     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #саакашвили #клинцевич #марш за импичмент
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