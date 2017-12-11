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Происшествия
В Кузбассе задержали преступника, которого разыскивали пять лет
Украина
Генпрокуратура Украины потребовала отправить Саакашвили под домашний арест
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    Генпрокуратура Украины потребовала отправить Саакашвили под домашний арест

    11:45  11 Декабря 2017
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    Генпрокуратура Украины потребовала отправить Саакашвили под домашний арест

    Киев, 11 декабря. Перед заседанием Печерского суда в Киеве, куда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили доставили для избрания в отношении него меры пресечения сотрудники Генпрокуратуры Украины попытались вручить ему на подпись ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, получать и подписывать документ Саакашвили отказался.

    Как рассказал Чернолуцкий, лишенного украинского гражданства лидера украинской партии «Рух новых сил» хотят поместить под домашний арест на два месяца тем, где он проживает в настоящее время — на улице Костельной, которая непосредственной выходит на киевский Майдан независимости.

    «Саакашвили предоставили ходатайство о мере пресечения, — рассказал адвокат. — В присутствии двух понятых прокуратура пыталась ему его вручить, но не вышло, поэтому она просто оставила весь пакет документов ему».

    Генпрокуратура Украины потребовала отправить Саакашвили под домашний арест

    Напомним, 8 декабря украинским правоохранителям удалось наконец задержать Саакашвили и доставить в изолятор СБУ — до этого политика два раза отбили от СБУ его сторонники. Простудившийся во время акции в палаточном городке Саакашвили объявил по этому поводу бессрочную голодовку, однако чувствует себя, по словам адвокатов «бодро и хорошо».

    Напомним, ранее Ura.ru сообщало о митинге сторонников Саакашвили, на который собралось около 50 тысяч человек. Требуя импичмента президента Украины Петра Порошенко, они мимоходом разгромили магазин Roshen.

    Автор: Валентин Меликов
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    #саакашвили
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