Генпрокуратура Украины потребовала отправить Саакашвили под домашний арест

Киев, 11 декабря. Перед заседанием Печерского суда в Киеве, куда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили доставили для избрания в отношении него меры пресечения сотрудники Генпрокуратуры Украины попытались вручить ему на подпись ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, получать и подписывать документ Саакашвили отказался.

Как рассказал Чернолуцкий, лишенного украинского гражданства лидера украинской партии «Рух новых сил» хотят поместить под домашний арест на два месяца тем, где он проживает в настоящее время — на улице Костельной, которая непосредственной выходит на киевский Майдан независимости.

«Саакашвили предоставили ходатайство о мере пресечения, — рассказал адвокат. — В присутствии двух понятых прокуратура пыталась ему его вручить, но не вышло, поэтому она просто оставила весь пакет документов ему».

Напомним, 8 декабря украинским правоохранителям удалось наконец задержать Саакашвили и доставить в изолятор СБУ — до этого политика два раза отбили от СБУ его сторонники. Простудившийся во время акции в палаточном городке Саакашвили объявил по этому поводу бессрочную голодовку, однако чувствует себя, по словам адвокатов «бодро и хорошо».

Напомним, ранее Ura.ru сообщало о митинге сторонников Саакашвили, на который собралось около 50 тысяч человек. Требуя импичмента президента Украины Петра Порошенко, они мимоходом разгромили магазин Roshen.