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Политика
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Общество
Растопит самые холодные сердца: The Sun оценила календарь с Путиным и собаками
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    Растопит самые холодные сердца: The Sun оценила календарь с Путиным и собаками

    11:30  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:49  11 Декабря 2017
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    Растопит даже самые холодные сердца: британские СМИ сообщили о новом календаре с Путиным и собаками

    Лондон, 11 декабря. Календарь на 2018 год с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он позирует с собаками, растопит даже самые холодные сердца, пишет британский таблоид The Sun. 

    Газета оценила календарь, отметив, что новинка вызвала настоящий ажиотаж в родном городе главы российского государства. Так, россиянин Сергей Потапов, проживающий в Лондоне, купил этот сувенир, сказав, что увидел его по дороге домой.

    «В Санкт-Петербурге их сметали с полок. Я взял две штуки», — рассказал изданию россиянин Сергей Потапов, проживающий в Западном Лондоне. Мужчина также заметил, что президента РФ «можно критиковать, но никто не поспорит с тем, что он любит собак».

    Выпуск календарь приурочили к Году собаки в Китае. На 12 его страницах размещены фотографии, на которых Путин обнимает и кормит разных собак или играет с ними.

    На обложке он изображен со своей любимицей породы акита по кличке Юмэ, которую несколько лет назад ему подарили японские дипломаты.На «июльской» странице Путин обнимает кокер-спаниеля, а на странице с апрелем — пожимает лапы лабрадору.

    The Sun напомнила и о другом календаре, пользовавшимся огромным спросом в Британии. В нем была показана мужественная сторона Путина. На снимках российский лидер обнимается с леопардами, восседает на мотоцикле и побеждает чемпионов по дзюдо.

    До этого, как отмечает таблоид, выпускались и другие календари со снимках Путина на охоте и на рыбалке.

    Успевшие приобрести новый календарь с президентом России с нетерпением пишут об ожидании января, чтобы наконец-то повесить его. «Ждём с соседом январь, чтобы повесить календарь с Путиным», — пишет микроблогер из Чехии.

    «Я хочу новый год, только чтобы повесить календарь с Путиным»,  — признался еще один пользователь.

    «Собак не обманешь», — заметила другая участница обсуждения, очевидно, имея ввиду способность братьев наших меньших «чувствовать» плохих и хороших людей.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #собаки #календарь
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