Растопит самые холодные сердца: The Sun оценила календарь с Путиным и собаками

Лондон, 11 декабря. Календарь на 2018 год с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он позирует с собаками, растопит даже самые холодные сердца, пишет британский таблоид The Sun.

Газета оценила календарь, отметив, что новинка вызвала настоящий ажиотаж в родном городе главы российского государства. Так, россиянин Сергей Потапов, проживающий в Лондоне, купил этот сувенир, сказав, что увидел его по дороге домой.

«В Санкт-Петербурге их сметали с полок. Я взял две штуки», — рассказал изданию россиянин Сергей Потапов, проживающий в Западном Лондоне. Мужчина также заметил, что президента РФ «можно критиковать, но никто не поспорит с тем, что он любит собак».

Russia releases official Vladimir Putin 2018 calendar showing him hugging leopards, riding Harleys and beating judo ... - The Sun https://t.co/nsyM9zRLhX — Vladimir Putin (@VladimirPutin24) November 22, 2017

Выпуск календарь приурочили к Году собаки в Китае. На 12 его страницах размещены фотографии, на которых Путин обнимает и кормит разных собак или играет с ними.

На обложке он изображен со своей любимицей породы акита по кличке Юмэ, которую несколько лет назад ему подарили японские дипломаты.На «июльской» странице Путин обнимает кокер-спаниеля, а на странице с апрелем — пожимает лапы лабрадору.

The Sun напомнила и о другом календаре, пользовавшимся огромным спросом в Британии. В нем была показана мужественная сторона Путина. На снимках российский лидер обнимается с леопардами, восседает на мотоцикле и побеждает чемпионов по дзюдо.

До этого, как отмечает таблоид, выпускались и другие календари со снимках Путина на охоте и на рыбалке.

Успевшие приобрести новый календарь с президентом России с нетерпением пишут об ожидании января, чтобы наконец-то повесить его. «Ждём с соседом январь, чтобы повесить календарь с Путиным», — пишет микроблогер из Чехии.

ждём с соседом январь, чтобы повесить календарь с путиным — Zmitser Ryzhanok (@manitu29) November 18, 2017

«Я хочу новый год, только чтобы повесить календарь с Путиным», — признался еще один пользователь.

«Собак не обманешь», — заметила другая участница обсуждения, очевидно, имея ввиду способность братьев наших меньших «чувствовать» плохих и хороших людей.