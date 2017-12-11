МВД планирует брать отпечатки пальцев у иностранцев, въезжающих в Россию без виз

Москва, 11 декабря. Для всех иностранцев, въезжающих на территорию РФ без виз, с 1 июля 2019 года могут ввести обязательную дактилоскопию. По информации ТАСС, об этом рассказали в пресс-центре министерства внутренних дел России.

«Проект (закона о новых процедурах для иностранцев — прим. ФАН) направлен на совершенствование механизма обеспечения надлежащего контроля за временным пребыванием иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы», — отметили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что подобная мера может также помочь в установлении граждан, имеющих ограничения на право въезда в РФ.

В МВД указали, что ожидать введения процедуры ранее 1 июля 2019 года не стоит.

Кроме того, если закон получит поддержку, иностранец, въезжающий в Россию в безвизовом порядке, должен будет за семь рабочих дней по истечении 30 дней со дня въезда в РФ уведомить МВД о своем нахождении в стране.

Отметим, сейчас процедура дактилоскопии обязательная только в случае, если гражданин иностранного государства претендует на получение патента, разрешения на временное проживание или вид на жительство.