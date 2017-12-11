Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
На Украине обрадовались отсутствию российских поездов: Милонов ответил Киеву
Россия
МВД планирует брать отпечатки пальцев у иностранцев, въезжающих в Россию без виз
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МВД планирует брать отпечатки пальцев у иностранцев, въезжающих в Россию без виз

    11:30  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:30  11 Декабря 2017
    41

    МВД планирует брать отпечатки пальцев у иностранцев, въезжающих в Россию без виз

    Москва, 11 декабря. Для всех иностранцев, въезжающих на территорию РФ без виз, с 1 июля 2019 года могут ввести обязательную дактилоскопию. По информации ТАСС, об этом рассказали в пресс-центре министерства внутренних дел России.

    «Проект (закона о новых процедурах для иностранцев — прим. ФАН) направлен на совершенствование механизма обеспечения надлежащего контроля за временным пребыванием иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы», — отметили в МВД.  

    В ведомстве подчеркнули, что подобная мера может также помочь в установлении граждан, имеющих ограничения на право въезда в РФ.

    В МВД указали, что ожидать введения процедуры ранее 1 июля 2019 года не стоит. 

    Кроме того, если закон получит поддержку, иностранец, въезжающий в Россию в безвизовом порядке, должен будет за семь рабочих дней по истечении 30 дней со дня въезда в РФ уведомить МВД о своем нахождении в стране.

    Отметим, сейчас процедура дактилоскопии обязательная только в случае, если гражданин иностранного государства претендует на получение патента, разрешения на временное проживание или вид на жительство. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #дактилоскопия #иностранцы #отпечатки пальцев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть