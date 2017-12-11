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Политика
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Украина
Порошенко объявил о завершении испытаний нового БТР по стандартам НАТО
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    Порошенко объявил о завершении испытаний нового БТР по стандартам НАТО

    11:35  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:35  11 Декабря 2017
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    Порошенко объявил о завершении испытаний нового БТР по стандартам НАТО

    Киев, 11 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый украинский БТР-4МВ1 успешно прошел полный цикл заводских испытаний.

    «Новый украинский БТР-4МВ1 от «Укроборонпром» успешно прошел полный цикл заводских испытаний», — написал украинский лидер в своем микроблоге в Twitter.

    По словам Порошенко, БТР-4МВ1 в ходе огневых испытаний уничтожил предполагаемого противника на максимальной дальности действия оружия. Он отметил, что боевая машина поразила цели как в сложных погодных условиях, так и в ночное время суток.

    Напомним, 28 ноября Порошенко лично объявил о создании на Украине нового бронетранспортера, который соответствует стандартам НАТО. При этом украинцы в соцсетях высмеяли заявление президента.

    В октябре текущего года депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвинила президента Порошенко в передаче ВСУ партии бракованных бронетранспортеров.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #бтр
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