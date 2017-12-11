Порошенко объявил о завершении испытаний нового БТР по стандартам НАТО

Киев, 11 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый украинский БТР-4МВ1 успешно прошел полный цикл заводских испытаний.

«Новый украинский БТР-4МВ1 от «Укроборонпром» успешно прошел полный цикл заводских испытаний», — написал украинский лидер в своем микроблоге в Twitter.

По словам Порошенко, БТР-4МВ1 в ходе огневых испытаний уничтожил предполагаемого противника на максимальной дальности действия оружия. Он отметил, что боевая машина поразила цели как в сложных погодных условиях, так и в ночное время суток.

Новий український БТР-4МВ1 від @ukroboronprom успішно пройшов повний цикл заводських випробувань.



Під час вогневих випробувань БТР-4МВ1 підтвердив здатність знищувати противника на максимальний дальності дії зброї, вночі та у складних погодних умовах.#НоваАрмія pic.twitter.com/BR8EQtOncQ — Петро Порошенко (@poroshenko) December 11, 2017

Напомним, 28 ноября Порошенко лично объявил о создании на Украине нового бронетранспортера, который соответствует стандартам НАТО. При этом украинцы в соцсетях высмеяли заявление президента.

В октябре текущего года депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвинила президента Порошенко в передаче ВСУ партии бракованных бронетранспортеров.