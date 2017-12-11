Путин отметил огромный потенциал развития у отечественного киноискусства

Москва, 11 декабря. Глава российского государства Владимир Путин заявил о большом потенциале развития у отечественного киноискусства. Об этом в понедельник президент России сообщил в приветствии участникам 10-го съезда Союза кинематографистов РФ.

«У отечественного киноискусства не только славная история, но и, уверен, огромный потенциал развития. Важно беречь связь времен и традиций…», — отметил российский лидер.

Путин призвал уделять особое внимание воспитанию талантливой молодежи, а также помогать ветеранам отечественного кинематографа, следует из текста приветствия, опубликованного на сайте Кремля.

Президент РФ напомнил, что в течение многих лет эти встречи (съезд Союза кинематографистов России — Прим.ред.) пользуются огромным интересом и объединяют культурных деятелей.

Кроме того, Путин пожелал участникам и организатора мероприятия успехов и всего самого доброго.

Владимир Путин. Биография