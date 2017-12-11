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Политика
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Общество
Путин отметил огромный потенциал развития у отечественного киноискусства
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    Путин отметил огромный потенциал развития у отечественного киноискусства

    12:00  11 Декабря 2017
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    Путин отметил огромный потенциал развития у отечественного киноискусства

    Москва, 11 декабря. Глава российского государства Владимир Путин заявил о большом потенциале развития у отечественного киноискусства. Об этом в понедельник президент России сообщил в приветствии участникам 10-го съезда Союза кинематографистов РФ.

    «У отечественного киноискусства не только славная история, но и, уверен, огромный потенциал развития. Важно беречь связь времен и традиций…», — отметил российский лидер. 

    Путин призвал уделять особое внимание воспитанию талантливой молодежи, а также помогать ветеранам отечественного кинематографа, следует из текста приветствия, опубликованного на сайте Кремля.

    Путин отметил огромный потенциал развития у отечественного киноискусства

    Президент РФ напомнил, что в течение многих лет эти встречи (съезд Союза кинематографистов России — Прим.ред.) пользуются огромным интересом и объединяют культурных деятелей. 

    Кроме того, Путин пожелал участникам и организатора мероприятия успехов и всего самого доброго. 

    Владимир Путин. Биография 

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #кино #кинематограф
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