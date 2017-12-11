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«Джебхат ан-Нусра» отбила очередную атаку ИГ в провинции Хама
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    «Джебхат ан-Нусра» отбила очередную атаку ИГ в провинции Хама

    11:26  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:31  11 Декабря 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» отбила очередную атаку ИГ с провинции Хама

    Хама, 11 декабря. На северо-востоке провинции Хама боевики «Халифата» неудачно атаковали позиции «Джебхат ан-Нусры»1.

    Подконтрольное джихадистам информационное агентство сообщило, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) отразили атаку «Халифата» в районе высоты Таль Талихат на северо-востоке Хамы.

    Командование бандформирования заявило, что «Ан-Нусре» удалось уничтожить одну из БМП «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация) вместе с экипажем. Ранее сообщалось, что за последние дни в ходе столкновений в северо-восточной части Хама обе группировки потеряли порядка 40 боевиков убитыми.

    «Джебхат ан-Нусра» отбила очередную атаку ИГ с провинции Хама

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #хама #игил #джебхат ан-нусра
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