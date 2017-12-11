Запуск российских поездов в обход Украины снизит угрозу терактов — Киев

Киев, 11 декабря. Запуск российский поездов в обход территории Украины будет способствовать снижению риска возникновения терактов, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В Киеве отреагировали на запуск российский поездов в обход Украины. Украинский министр поддержал это решение РЖД.

«Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины, — цитируют его украинские СМИ. — Никаких последствий нет, наоборот снижается риск любых террористических актов».

Он при этом не пояснил, кто и против кого может устраивать теракты на железной дороге, и как это связано с движением российских поездов.

Напомним, с 11 декабря РЖД полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на железнодорожный путь в обход Украины. Всего компания запустит по новым маршрутам 60 пассажирских и 30 грузовых поездов.