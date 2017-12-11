Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
На Украине обрадовались отсутствию российских поездов: Милонов ответил Киеву
Украина
Запуск российских поездов в обход Украины снизит угрозу терактов — Киев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Запуск российских поездов в обход Украины снизит угрозу терактов — Киев

    11:17  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:18  11 Декабря 2017
    3135

    Запуск российских поездов в обход Украины снизит угрозу терактов — Киев

    Киев, 11 декабря. Запуск российский поездов в обход территории Украины будет способствовать снижению риска возникновения терактов, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    В Киеве отреагировали на запуск российский поездов в обход Украины. Украинский министр поддержал это решение РЖД.

    «Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины, — цитируют его украинские СМИ. — Никаких последствий нет, наоборот снижается риск любых террористических актов».

    Он при этом не пояснил, кто и против кого может устраивать теракты на железной дороге, и как это связано с движением российских поездов.

    Запуск российских поездов в обход Украины снизит угрозу терактов — Киев

    Напомним, с 11 декабря РЖД полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на железнодорожный путь в обход Украины. Всего компания запустит по новым маршрутам 60 пассажирских и 30 грузовых поездов.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #ржд #омелян #теракты #поезда #обход
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть