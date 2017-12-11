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Политика
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Общество
Топилин рассказал, когда будет проиндексирован маткапитал
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    Топилин рассказал, когда будет проиндексирован маткапитал

    11:06  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:09  11 Декабря 2017
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    Топилин рассказал, когда будет проиндексирован маткапитал

    Москва, 11 декабря. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что материнский капитал будет проиндексирован на 4% только в 2020 году. По его словам, в 2020 году выплаты составят до 471 тыс. рублей.

    «Уже в этом бюджете предусмотрена индексация на четыре процента с 1 января 2020 года», — сказал он, уточнив, что в конце сентября 2016 года индексация была приостановлена из-за непростой экономической ситуации в нашей стране.

    Министр добавил, что индексация планируется и после 2020 года, передает РИА Новости.

    Топилин рассказал, когда будет проиндексирован маткапитал

    Напомним, что несколько дней назад президент России Владимир Путин озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере, которые помогут значительно улучшить жизнь российских семей.

    Закон, приостанавливающий индексацию материнского капитала до 2020 года, был подписан в 2016 году.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #топилин #маткапитал
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