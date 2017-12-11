Топилин рассказал, когда будет проиндексирован маткапитал

Москва, 11 декабря. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что материнский капитал будет проиндексирован на 4% только в 2020 году. По его словам, в 2020 году выплаты составят до 471 тыс. рублей.

«Уже в этом бюджете предусмотрена индексация на четыре процента с 1 января 2020 года», — сказал он, уточнив, что в конце сентября 2016 года индексация была приостановлена из-за непростой экономической ситуации в нашей стране.

Министр добавил, что индексация планируется и после 2020 года, передает РИА Новости.

Напомним, что несколько дней назад президент России Владимир Путин озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере, которые помогут значительно улучшить жизнь российских семей.

Закон, приостанавливающий индексацию материнского капитала до 2020 года, был подписан в 2016 году.