Названы десять лучших фильмов ужасов 2017 года

Нью-Йорк, 11 декабря. В Соединенных Штатах перечислили десять лучших фильмов 2017 года в жанре «хоррор», рассказывающих о маньяках, психических расстройствах и даже гипнотическом расизме с переселением душ.

Лидером рейтинга стала дебютная работа французского режиссера Джулии Дюкорно «Сырое», в которой рассказывается о сестрах-студентках ветеринарного колледжа, которые испытывают непреодолимое желание поедать человеческую плоть. Как отмечает «ФедералПресс», франко-бельгийский фильм ужасов получил приз FIPRESCI на Каннском фестивале.

Второе место в рейтинге занял полукомедийный фильм, обыгрывающий тему расизма и межрасовых пар «Прочь», сообщает «Ридус», в котором молодого чернокожего парня его белая девушка заманивает в особняк своих родственников — оказывается, что те способны переселяться в чужие тела, чтобы продлить собственную жизнь — а чернокожая жертва им нужна просто потому, что «черные сейчас в моде».

Кроме того, в список лучших хорроров, как сообщает телеканал «Подмосковье 360°», попали такие фильмы, как «Гончие любви», где семейная пара похищает, насилует, пытает и убивает старшеклассниц до тех пор, пока очередная жертва не находит способ встать между ними, а также «Смертоносная земля», «Февраль», «Сплит», «Оно приходит ночью», «Дары смерти» и «Очень темные времена», а также фильм «Мама!».