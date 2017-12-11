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Политика
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Общество
Названы десять лучших фильмов ужасов 2017 года
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    Названы десять лучших фильмов ужасов 2017 года

    11:16  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:16  11 Декабря 2017
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    Названы десять лучших фильмов ужасов 2017 года

    Нью-Йорк, 11 декабря. В Соединенных Штатах перечислили десять лучших фильмов 2017 года в жанре «хоррор», рассказывающих о маньяках, психических расстройствах и даже гипнотическом расизме с переселением душ. 

    Лидером рейтинга стала дебютная работа французского режиссера Джулии Дюкорно «Сырое», в которой рассказывается о сестрах-студентках ветеринарного колледжа, которые испытывают непреодолимое желание поедать человеческую плоть. Как отмечает «ФедералПресс», франко-бельгийский фильм ужасов получил приз FIPRESCI на Каннском фестивале.

    Второе место в рейтинге занял полукомедийный фильм, обыгрывающий тему расизма и межрасовых пар «Прочь», сообщает «Ридус», в котором молодого чернокожего парня его белая девушка заманивает в особняк своих родственников — оказывается, что те способны переселяться в чужие тела, чтобы продлить собственную жизнь — а чернокожая жертва им нужна просто потому, что «черные сейчас в моде».

    Названы десять лучших фильмов ужасов 2017 года

    Кроме того, в список лучших хорроров, как сообщает телеканал «Подмосковье 360°», попали такие фильмы, как «Гончие любви», где семейная пара похищает, насилует, пытает и убивает старшеклассниц до тех пор, пока очередная жертва не находит способ встать между ними, а также «Смертоносная земля», «Февраль», «Сплит», «Оно приходит ночью», «Дары смерти» и «Очень темные времена», а также фильм «Мама!».

    Автор: Валентин Меликов
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