Росавиация отказалась от спасения «ВИМ-Авиа»

Москва, 11 декабря. По информации Федерального агентства новостей, арбитражный суд Татарстана назначил первое заседание по иску предприятия «Спектр-Авиа» о признании «ВИМ-Авиа» банкротом.

В сентябре в суд обращался «Мосстройэкономбанк» с исковым заявлением признать банкротом авиакомпанию, однако иск был отозван заявителем в связи с тем, что в Росавиации приняли решение помочь компании и попытаться ее спасти.

Но уже в ноябре в арбитраж опять поступило два заявления — от «Банк Российский кредит» и компании «Спектр-Авиа», которая оказывала услуги по окраске самолетов «ВИМ-Авиа».

Тогда было принято решение объединить оба иска в один, а основным истцом выступит «Спектр-Авиа».

«Банк Российский кредит», налоговая служба, судебные приставы в заседании будут принимать участие как третьи лица.

Кроме того, в арбитражные суды продолжают поступать иски от частных отелей и гостиниц, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Для размещения своих экипажей в провинции «ВИМ-Авиа» пользовалась услугами именно небольших отелей, но за год ни одному предпринимателю ничего не заплатили.

На данный момент набралось уже более 20 подобных претензий.