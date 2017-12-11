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Политика
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Общество
Росавиация отказалась от спасения «ВИМ-Авиа»
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    Росавиация отказалась от спасения «ВИМ-Авиа»

    10:52  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:52  11 Декабря 2017
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    Росавиация отказалась от спасения «ВИМ-Авиа»

    Москва, 11 декабря. По информации Федерального агентства новостей, арбитражный суд Татарстана назначил первое заседание по иску предприятия «Спектр-Авиа» о признании «ВИМ-Авиа» банкротом.

    В сентябре в суд обращался «Мосстройэкономбанк» с исковым заявлением признать банкротом авиакомпанию, однако иск был отозван заявителем в связи с тем, что в Росавиации приняли решение помочь компании и попытаться ее спасти.

    Но уже в ноябре в арбитраж опять поступило два заявления — от «Банк Российский кредит» и компании «Спектр-Авиа», которая оказывала услуги по окраске самолетов «ВИМ-Авиа».

    Росавиация отказалась от спасения «ВИМ-Авиа»

    Тогда было принято решение объединить оба иска в один, а основным истцом выступит «Спектр-Авиа». 

    «Банк Российский кредит», налоговая служба, судебные приставы в заседании будут принимать участие как третьи лица.

    Кроме того, в арбитражные суды продолжают поступать иски от частных отелей и гостиниц, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Для размещения своих экипажей в провинции «ВИМ-Авиа» пользовалась услугами именно небольших отелей, но за год ни одному предпринимателю ничего не заплатили.

    На данный момент набралось уже более 20 подобных претензий.

    Автор: Алексей Громов
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