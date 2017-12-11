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Политика
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Около четырех тысяч боевиков ИГИЛ покинули Ракку по команде США — бывший пресс-секретарь SDF
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    Около четырех тысяч боевиков ИГИЛ покинули Ракку по команде США — бывший пресс-секретарь SDF

    11:05  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:05  11 Декабря 2017
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    Около четырех тысяч боевиков ИГИЛ покинули Ракку по команде США — бывший пресс-секретарь SDF

    Анкара, 11 декабря. Бывший пресс-секретарь «Сирийских демократических сил» Талал Сило рассказал новые подробности о выводе боевиков «Исламского государства»1 из Ракки.

    Талал Сило, который бежал из Сирии в Турцию, сообщил агентству «Рейтер», что по указанию Пентагона курды из оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) заключили договор с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) о выводе их из осажденной Ракки.

    Соглашение было одобрено Вашингтоном, который стремился перебросить исламистов в провинцию Дейр-эз-Зор для замедления продвижения правительственных войск Сирии. Бывший пресс-секретарь курдского ополчения отметил, что «Сирийские демократические силы» целенаправленно не пускали мирных жителей в Ракку для того, чтобы скрыть вывод джихадистов из города. По этой же причине в населенный пункт не допускались журналисты, заявил Талал Сило.

    Около четырех тысяч боевиков ИГИЛ покинули Ракку по команде США — бывший пресс-секретарь SDF

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #игил #курды #ракка #талал сило
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