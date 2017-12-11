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Новости Сирии
Сирия: за сутки два населенных пункта присоединились к режиму перемирия
Новости Сирии
Сирия: за сутки два населенных пункта присоединились к режиму перемирия
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    Сирия: за сутки два населенных пункта присоединились к режиму перемирия

    10:43  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:43  11 Декабря 2017
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    Сирия: за сутки два населенных пункта присоединились к режиму перемирия

    Москва, 11 декабря. К режиму прекращения огня присоединились населенные пункты в провинциях Хомс и Хама.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали представители поселений Днейбе провинции Хама и Таджар-Амир провинции Хомс. В данный момент количество населенных пунктов, соблюдающих перемирие, составляет 2305.

    Отмечается, что российские военнослужащие ведут переговоры о присоединении к примирительному процессу с лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Дамаск, Хомс, Хама и Алеппо.

    Сирия: за сутки два населенных пункта присоединились к режиму перемирия

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #перемирие #хомс
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