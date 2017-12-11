Сирия: за сутки два населенных пункта присоединились к режиму перемирия

Москва, 11 декабря. К режиму прекращения огня присоединились населенные пункты в провинциях Хомс и Хама.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали представители поселений Днейбе провинции Хама и Таджар-Амир провинции Хомс. В данный момент количество населенных пунктов, соблюдающих перемирие, составляет 2305.

Отмечается, что российские военнослужащие ведут переговоры о присоединении к примирительному процессу с лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Дамаск, Хомс, Хама и Алеппо.