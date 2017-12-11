Саакашвили доставили в Печерский суд Киева

Киев, 11 декабря. Бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили доставили в Печерский районный суд Киева.

Юрист Павел Богомазов подтвердил эту информацию и отметил, что уже «работает с документами».

По информации украинских СМИ, суд над Саакашвили запланирован на 11.00 (12.00 по московскому времени).

В суде скандальному политику должны избрать меру пресечения. В том случае, если этого не случится, то для его дальнейшего задержания не останется никаких оснований, поскольку срок содержания политика в следственном изоляторе (СИЗО) истекает 11 декабря вечером.

Напомним, сотрудники полиции смогли задержать Саакашвили в минувшую пятницу, 8 декабря. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) собирается ходатайствовать о его домашнем аресте.

Саакашвили ранее сообщил, что «заболел, а попав в СИЗО, объявил голодовку».