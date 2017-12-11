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Украина
Саакашвили доставили в Печерский суд Киева
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    Саакашвили доставили в Печерский суд Киева

    10:41  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:41  11 Декабря 2017
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    Саакашвили доставили в Печерский суд Киева

    Киев, 11 декабря. Бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили доставили в Печерский районный суд Киева. 

    Юрист Павел Богомазов подтвердил эту информацию и отметил, что уже «работает с документами». 

    По информации украинских СМИ, суд над Саакашвили запланирован на 11.00 (12.00 по московскому времени). 

    В суде скандальному политику должны избрать меру пресечения. В том случае, если этого не случится, то для его дальнейшего задержания не останется никаких оснований, поскольку срок содержания политика в следственном изоляторе (СИЗО) истекает 11 декабря вечером.

    Саакашвили доставили в Печерский суд Киева

    Напомним, сотрудники полиции смогли задержать Саакашвили в минувшую пятницу, 8 декабря. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) собирается ходатайствовать о его домашнем аресте.

    Саакашвили ранее сообщил, что «заболел, а попав в СИЗО, объявил голодовку».

    Автор: Дана Балан
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    #киев #украина #саакашвили
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