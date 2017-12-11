Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов в 2018 году

Москва, 11 декабря. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала о новых кадровых перестановках губернаторов в будущем году, уточнив, что до конца этого года новые отставки глав российских регионов не ожидаются.

«Что касается следующего года, то, естественно, продолжится плановая ротация тех губернаторов, у кого срок заканчивается, они не планируют на очередной срок идти, или же по другим причинам», — отметила она.

Матвиенко также добавила, что специально не станет называть фамилии губернаторов, которые могут быть планово отправлены в отставку, сообщает РБК.

«Называть фамилии я не буду осознанно», — подчеркнула спикер.

Напомним, с начала осени 2017 года свои посты покинули губернаторы 11 регионов Российской Федерации, последним стало увольнение руководителя Псковской области Андрея Турчака.