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Новости Сирии
Сирия: за сутки два населенных пункта присоединились к режиму перемирия
Новости Сирии
Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в зонах деэскалации
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    10:33  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:33  11 Декабря 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    Москва, 11 декабря. Министерство обороны России за минувшие сутки зафиксировало четыре нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Алеппо.

    По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии режим прекращения огня был четыре раза нарушен в провинции Алеппо. Турецкие наблюдатели отметили два факта стрельбы в провинции Дамаск.

    Мониторинговые группы оценивают ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Сообщается, что стрельба велась боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #джебхат ан-нусра
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