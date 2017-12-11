Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в зонах деэскалации

Москва, 11 декабря. Министерство обороны России за минувшие сутки зафиксировало четыре нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Алеппо.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии режим прекращения огня был четыре раза нарушен в провинции Алеппо. Турецкие наблюдатели отметили два факта стрельбы в провинции Дамаск.

Мониторинговые группы оценивают ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Сообщается, что стрельба велась боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.