Стало известно, почему цены на автомобили могут резко вырасти в 2018 году

Москва, 11 декабря. Министерство промышленности и торговли России предложило правительству увеличить с будущего года утилизационный сбор на легковые автомобили в размере на 87-125 процентов в зависимости от объема мотора.

По мнению специалистов, увеличение сбора на фоне роста акцизов поднимет цены на автомобили сразу на 10-17%.

Эксперты удивлены такой идеей и считают, что затраты на утилизацию не могли удвоиться, пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно информации газеты, отечественным производителям утилизационный сбор неофициально компенсируют, поэтому данная идея больше коснется импортеров.

Как отмечает один из источников издания, документ уже поступил в правительство.

Сообщается, что в российском ведомстве данную информацию не опровергли, но уточнили, что внесли на изучение правительства проект постановления об индексации утилизационного сбора в зависимости от класса и видов транспорта.