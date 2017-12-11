Видеодайджест новостей, утро 11 декабря 2017 года

В Латакии восстанавливается мирная жизнь Несмотря на экономическую блокаду Сирии, которая вызвала острую нехватку еды и медикаментов, в Латакии восстанавливается мирная жизнь. По оживленным улицам ходит общественный транспорт, на рынке идет оживленная торговля. На прилавках есть все необходимые продукты: фрукты, овощи, зелень. О войне напоминают лишь стены домов. «К сожалению, блокада отразилась и на одежде, и разных видах лекарств — особенно для диабетиков и онкобольных. Эти лекарства находятся в спеццентрах. Но правительство справляется с этими проблемами», — говорит одна из местных жительниц.

Жители ДНР и ЛНР примут участие в мировом вокальном шоу Алексей Смирнов Руководитель гуманитарного батальона «Ангел» объявил о кастинге в вокальное шоу «Voices of Donbass». Предполагается, что конкурс в Донбассе станет первой ступенью более грандиозного проекта «Voices of the planet», к участию в котором планируется привлечь музыкантов со всего земного шара. В музыкальном конкурсе может принять участие любой желающий как с одиночной, так и с коллективной заявкой. На сегодняшний день заявки на участие подали почти сто конкурсантов из самых разных категорий населения — от школьников до действующих военнослужащих.

Россия ответила на обвинения в «присвоении победы над ИГ»1 Минобороны РФ прокомментировало заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Россия якобы «присваивает» себе победу над террористами ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что при поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов сотни населенных пунктов и вернула под контроль законного правительства Сирии практически всю территорию страны. «Все это время международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр эз-Зоре», — отметили в Минобороны.

Во Львове в магазине внезапно умер военный инструктор США 21-летний военнослужащий США внезапно умер в торговом зале магазина в центре Львова. Причина и обстоятельства его смерти устанавливаются. Военнослужащий входил в состав миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества. Миссия иностранных инструкторов базируется на Яворовском военном полигоне, который находится в 30 километрах от Львова. На этой базе инструкторы из США занимаются переподготовкой личного состава Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами армий НАТО.

1 Организация запрещена на территории РФ.