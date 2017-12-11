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Новости Сирии
Сирия: за сутки два населенных пункта присоединились к режиму перемирия
Политика
Видеодайджест новостей, утро 11 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 11 декабря 2017 года

    В Латакии восстанавливается мирная жизнь. Жители ДНР и ЛНР примут участие в мировом вокальном шоу. Россия ответила на обвинения в «присвоении победы над ИГ». Во Львове в магазине внезапно умер военный инструктор США
    10:29 11 Декабря 2017
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    В Латакии восстанавливается мирная жизнь

    Видеодайджест новостей, утро 11 декабря 2017 года

    Несмотря на экономическую блокаду Сирии, которая вызвала острую нехватку еды и медикаментов, в Латакии восстанавливается мирная жизнь.
    По оживленным улицам ходит общественный транспорт, на рынке идет оживленная торговля. На прилавках есть все необходимые продукты: фрукты, овощи, зелень. О войне напоминают лишь стены домов.
    «К сожалению, блокада отразилась и на одежде, и разных видах лекарств — особенно для диабетиков и онкобольных. Эти лекарства находятся в спеццентрах. Но правительство справляется с этими проблемами», — говорит одна из местных жительниц.
     
     

    Жители ДНР и ЛНР примут участие в мировом вокальном шоу

    Видеодайджест новостей, утро 11 декабря 2017 года

    Руководитель гуманитарного батальона «Ангел» Алексей Смирнов объявил о кастинге в вокальное шоу «Voices of Donbass».
    Предполагается, что конкурс в Донбассе станет первой ступенью более грандиозного проекта «Voices of the planet», к участию в котором планируется привлечь музыкантов со всего земного шара.
    В музыкальном конкурсе может принять участие любой желающий как с одиночной, так и с коллективной заявкой. На сегодняшний день заявки на участие подали почти сто конкурсантов из самых разных категорий населения — от школьников до действующих военнослужащих.
     

    Россия ответила на обвинения в «присвоении победы над ИГ»1

    Видеодайджест новостей, утро 11 декабря 2017 года

    Минобороны РФ прокомментировало заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Россия якобы «присваивает» себе победу над террористами ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии.
    В ведомстве подчеркнули, что при поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов сотни населенных пунктов и вернула под контроль законного правительства Сирии практически всю территорию страны.
    «Все это время международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр эз-Зоре», — отметили в Минобороны.
     

    Во Львове в магазине внезапно умер военный инструктор США

    Видеодайджест новостей, утро 11 декабря 2017 года

    21-летний военнослужащий США внезапно умер в торговом зале магазина в центре Львова. Причина и обстоятельства его смерти устанавливаются.
    Военнослужащий входил в состав миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества. Миссия иностранных инструкторов базируется на Яворовском военном полигоне, который находится в 30 километрах от Львова. На этой базе инструкторы из США занимаются переподготовкой личного состава Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами армий НАТО.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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