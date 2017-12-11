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Спасатели приостановили подъем тел жертв крушения вертолета под Иркутском
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    Спасатели приостановили подъем тел жертв крушения вертолета под Иркутском

    10:22  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:22  11 Декабря 2017
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    Спасатели приостановили подъем тел жертв крушения вертолета под Иркутском

    Иркутск, 11 декабря. Спасатели приостановили работы по поднятию тел жертв крушения частного вертолета в Иркутской области. Сейчас на месте ЧП работают следователи. Они изучают вмерзшие в лед обломки воздушного судна 

    Как стало известно ранее, сегодня экстренные службы сообщили об обнаружении места крушения «Eurocopter АМ-350». Обломки были обнаружены на льду Братском водранилище в 400 метрах от берега.

    «Тела погибших людей по предварительным данным находятся на глубине 50–60 метров. Долгие поиски вертолета связывают с нарушением работы пеленга. Последний раз его засекли в нескольких километрах от места катастрофы», — пояснил источник ФАН.

    Напомним, на борту вертолета «Eurocopter АМ-350» находились пилот и частный предприниматель. Судно вылетело в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестало выходить на связь.

    Установлено, что в последнем сообщении командир вертолета заявил о решении произвести аварийную посадку из-за технического сбоя. 

    Автор: Алексей Громов
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    #вертолет #иркутск #крушение
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