Спасатели приостановили подъем тел жертв крушения вертолета под Иркутском

Иркутск, 11 декабря. Спасатели приостановили работы по поднятию тел жертв крушения частного вертолета в Иркутской области. Сейчас на месте ЧП работают следователи. Они изучают вмерзшие в лед обломки воздушного судна

Как стало известно ранее, сегодня экстренные службы сообщили об обнаружении места крушения «Eurocopter АМ-350». Обломки были обнаружены на льду Братском водранилище в 400 метрах от берега.

«Тела погибших людей по предварительным данным находятся на глубине 50–60 метров. Долгие поиски вертолета связывают с нарушением работы пеленга. Последний раз его засекли в нескольких километрах от места катастрофы», — пояснил источник ФАН.

Напомним, на борту вертолета «Eurocopter АМ-350» находились пилот и частный предприниматель. Судно вылетело в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестало выходить на связь.

Установлено, что в последнем сообщении командир вертолета заявил о решении произвести аварийную посадку из-за технического сбоя.