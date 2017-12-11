Названы регионы России с лучшей и худшей экологией

Москва, 11 декабря. Специалисты общественной организации «Зеленый патруль» составили рейтинг самых экологически чистых регионов России по итогам осени. Первые позиции рейтинга, по словам активистов, в который раз заняли Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

Для создания рейтинга были использованы данные экологов, контролирующих обстановку в регионах. Рейтинг составляется в России с 2007 года и тройка лидеров в нем не менялась уже четыре года.

Как сообщает «ФедералПресс», в пятерку лидеров смогли войти также Курская область, которая сумела подняться с прошлого раза сразу на шесть позиций, и Санкт-Петербург — как отметили в «Зеленом патруле», хорошую экологию там обеспечивает отсутствие крупных промышленных предприятий.

«Традиционно в первой десятке регионы, где нет промзон, — рассказал RT член Общественного совета Росприроднадзора Андрей Нагибин. — Краснодарский край как туристический субъект очень заинтересован в своей экологии, поэтому заметно прибавил в рейтинге».

Красноярский край в новом рейтинге в рейтинге занял девятое место, опередив Республику Коми и уступив Ульяновской области.

«Антилидерами» экологического рейтинга по итогам осени 2017 года оказались Челябинская область, занявшая 85-е место, крайне плохие экологические показатели остаются в Свердловской, Московской и Иркутской областях, отмечает телеканал «Подмосковье 360°». В десятку худших по экологии регионов попали также Ленинградская область, Бурятия и Севастополь.