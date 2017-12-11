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Названы регионы России с лучшей и худшей экологией
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    Названы регионы России с лучшей и худшей экологией

    10:48  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:49  11 Декабря 2017
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    Названы регионы России с лучшей и худшей экологией

    Москва, 11 декабря. Специалисты общественной организации «Зеленый патруль» составили рейтинг самых экологически чистых регионов России по итогам осени. Первые позиции рейтинга, по словам активистов, в который раз заняли Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

    Для создания рейтинга были использованы данные экологов, контролирующих обстановку в регионах. Рейтинг составляется в России с 2007 года и тройка лидеров в нем не менялась уже четыре года.

    Как сообщает «ФедералПресс», в пятерку лидеров смогли войти также Курская область, которая сумела подняться с прошлого раза сразу на шесть позиций, и Санкт-Петербург — как отметили в «Зеленом патруле», хорошую экологию там обеспечивает отсутствие крупных промышленных предприятий.

    Названы регионы России с лучшей и худшей экологией

    «Традиционно в первой десятке регионы, где нет промзон, — рассказал RT член Общественного совета Росприроднадзора Андрей Нагибин. — Краснодарский край как туристический субъект очень заинтересован в своей экологии, поэтому заметно прибавил в рейтинге».

    Красноярский край в новом рейтинге в рейтинге занял девятое место, опередив Республику Коми и уступив Ульяновской области.

    «Антилидерами» экологического рейтинга по итогам осени 2017 года оказались Челябинская область, занявшая 85-е место, крайне плохие экологические показатели остаются в Свердловской, Московской и Иркутской областях, отмечает телеканал «Подмосковье 360°». В десятку худших по экологии регионов попали также Ленинградская область, Бурятия и Севастополь.

    Названы регионы России с лучшей и худшей экологией

    Автор: Валентин Меликов
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