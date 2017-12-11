Николай Караченцов после химиотерапии приехал на «театротерапию» в Петербург

На разговор с любимым актером и мужественным человеком — Николаем Караченцовым — журналист Федерального агентства новостей направился практически во «второй дом» актера — петербургский театр «Русская Антреприза имени Андрея Миронова», руководитель которого Рудольф Фурманов — давний друг семьи. Он пригласил Николая Петровича и его супругу Людмилу Поргину просто отдохнуть. Отдохнуть после тяжелых сеансов химиотерапии, которые народный актер прошел накануне в Москве. В сентябре 2017-го диагноз врачей был безжалостен — у Николая Караченцова обнаружили рак легких. Еще вчера он был в Москве у врачей, а сегодня — в Северной столице.

— Вы в Петербурге, какими судьбами?

—Вы же знаете, мы сейчас делаем химиотерапию, одна больница, вторая… Приезжаем хоть немного отвлечься, на спектакли в Мариинку, БДТ. На неделю приезжаем, дней десять. А тут, после недавнего сеанса химиотерапии, все тряслись над Колей, а он вдруг говорит: «А гулять пойдем?». Мы поехали на дачу, погуляли, потом в кинотеатр сходили. И я позвонила Рудику (Рудольф Фурманов — руководитель театра « Антреприза») и говорю: «Давай мы приедем к тебе после «химии»?». Он ответил, что идея отличная. И мы уже два дня смотрим у вас в Петербурге спектакли.

— То есть получается, что у вас в Петербурге после московской химиотерапии проходит петербургская « театротерапия»?

— Вы совершенно правы, когда мы сделали первую «химию», я сказала Рудику: «Едем к тебе восстанавливаться».

— Как сейчас себя чувствует Николай Петрович?

— Он после первой «химии» сказал: «Слава Богу, еще живем, где мой тортик? Где мое пирожное?». Он очень доволен. Этот город для нас — дорогой. Коля часто говорит: «Если все в порядке, так чего же мы в Москве ждем?».

— Скажите, пожалуйста, а не рискованны ли такие поездки для Николая Петровича?

— Его допинг, в хорошем смысле слова, — это театр. Мы в Москве многое посмотрели. И Коля предложил посмотреть премьеру у Рудика.

— А у вас нет опасения, что, глядя на сцену, Николай Петрович представляет себя самого на ней, сопереживает, а эти бы силы пригодились бы ему в борьбе с болезнью?

— Для него это как лекарство! Как увидеть красивую женщину. Я же не дура, понимаете, у меня нет больших денег, но я покупаю новые шмотки, меняю прически, я ему одежду поменяла — стараюсь Колю все время подпитывать новыми эмоциями. И, конечно, творчество — это самоотдача. Он смотрит спектакли, смотрит на актеров и оценивает их по самоотдаче.

— Почему вы решили лечиться в России? Вы же можете в течение минуты найти средства, чтобы лечиться в лучших клиниках Израиля, Германии…

— Когда мы разбились в феврале 2017-го, мы попали в «Склиф» к Владимиру Андреевичу Крылову. Нам там сделали все, все снимки, и направили на «Каширку», сказав, что есть подозрения на раковую опухоль. Там нас осмотрели и сказали, что подозрения на опухоль есть. Я попросила ее убрать, пока она маленькая. Мне отказали. Бред какой-то. Я уехала в Германию. Там немецкий профессор посмотрел снимки и сказал, что это, скорее всего, воспалительный процесс. Езжайте на море, говорит, и все пройдет. Но, увы, через пару месяцев наша опухоль из маленькой выросла до 10 сантиметров. И вот пришел доктор из «Склифа» — Евгений Александрович Тарабров — и сказал, что нас не бросят. И вот после этих слов у меня, у нас, нет морального права уезжать. Хотя вы правильно понимаете, что если мы только бросим клич, то проблем и финансовых вопросов, где лечиться, у нас не будет. Звонят из Израиля, приглашают, говорят, что оплатят. Из Германии — то же самое. Но мы здесь. Спасибо департаменту здравоохранения Москвы. Нам сказали, что все сделают. Но гарантии нет никакой.

— Здесь, в Петербурге, у вас много друзей, знакомых, кто-нибудь отказал во встрече? Кто-нибудь сослался на занятость?

— Нет, что вы! Тут все наши друзья говорят, звонят, спрашивают, чем помочь. Говорят: «Людка, сколько надо?». Нам столько друзей подарила эта история! Я сейчас с Колей разговаривала, спрашиваю его: «У нас рак, бороться будешь? А он говорит, что не только бороться будет, но и будет жить. Я-то думала, что конец, но он говорит, что все сделает, что от него надо, и будет жить!

Федеральное агентство новостей напоминает, что осенью 2017 года медики диагностировали у прославленного актера онкологическое заболевание — рак легких. Искренне желаем Николаю Петровичу сил и здоровья