Семьям реабилитированных народов Крыма выдали более 30 квартир за год

Симферополь, 11 декабря. В Крыму в течение года семьям граждан реабилитированных народов выдали несколько десятков квартир. По информации Федерального агентства новостей, жильем обеспечили более тридцати семей.

Администрации районов Крыма постоянно принимают заявки от семей из числа реабилитированных народов Крыма и в кратчайшие сроки находят жилье, которое приобретается и впоследствии передается для постоянного проживания. В Белогорском районе Крыма в ближайшее время уже шестая семья получит в пользование новую квартиру.

Отметим, жилье покупается только в благоустроенных домах.

Реабилитированные народы Крыма получают жилье в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. На территорию полуострова возвращаются депортированные представители армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов.