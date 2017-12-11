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Стало известно, как изменятся зарплаты бюджетников в следующем году
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    Стало известно, как изменятся зарплаты бюджетников в следующем году

    10:39  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:39  11 Декабря 2017
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    Стало известно, как изменятся зарплаты бюджетников в следующем году

    Москва, 11 декабря. Зарплаты бюджетников в России с Нового года увеличатся на 4%. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева появилось на официальном портале правовой информации.     

    «Принять меры по увеличению с 1 января 2018 года на 4 процента обеспечиваемый за счет средств федерального бюджета оплаты труда», — говорится в сообщении.

    Отметим, 4% — это значение, превышающее потенциальный размер инфляции, который может быть зафиксирован к концу текущего года. В конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что по итогам 2017 года размер инфляции составит менее 3%.   

    Напомним, ранее стало известно, что в ноябре в России было зафиксировано снижение стоимости продуктов питания. Эксперты министерства экономического развития объяснили, что уменьшение цен является последствием не только хороших урожаев, но и связано с растущим уровнем российского производства и стабильностью курса национальной валюты.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #медведев #зарплата #инфляция #бюджетники
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