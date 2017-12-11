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Украина
Стена на границе, дипломатов вон: поляки выдвинули требования после взрыва во Львове
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    Стена на границе, дипломатов вон: поляки выдвинули требования после взрыва во Львове

    10:11  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:11  11 Декабря 2017
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    Стена на границе, дипломатов вон: поляки выдвинули требования после взрыва во Львове

    Киев, 11 декабря. Подрыв польского туристического автобуса во Львове ночью 9 декабря подлил масла в огонь нарастающей неприязни поляков к украинцам. В Сети пользователи из Польши сочли случившееся провокацией и терактом, и начали призывать закрыть границу с Украиной, «изгнав со своей территории» украинских дипломатов, пишет киевское издание «Страна».

    При этом поляки с сарказмом отнеслись к украинской версии о «происках Кремля» во Львове. 
    Возмущенные комментарии появились, в частности, на сайте польского издания wiadomosci.wp.pl. «Такова благодарность украинцев за поддержку Польши на международной арене», — с возмущением заметил пользователь Karol. А блогер под ником Польский праведник заявил о необходимости закрыть границы с Украиной из-за террористических акций.

    Кроме того, он потребовал вывести дипломатические и консульские службы с территории Украины и «изгнать их дипломатические и консульские службы из Польши». При этом поляки с сарказмом отнеслись к традиционной украинской версии о «происках Кремля» во Львове.

    Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин увидел во взрыве попытку рассорить Украину с Польшей и сорвать визит польского лидера Анджея Дуды 13 декабря.

    В частности, один из читателей wiadomosci.wp.pl иронично написал, что уже сейчас может предсказать результат расследования подрыва автобуса: «мир будет проинформирован о том, что взрывчатые вещества под польский автобус подложили российские «саботажники».

    Он также напомнил, как несколько лет назад в президента Бронислава Коморовского во время его визита в Луцк кинул вареное яйцо «российский саботажник», пытаясь «рассорить польский народ с «народом украинского брата», хотя при проверке «яичным террористом» оказался 21-летний житель Запорожья.

    С инициативой строительства стены на границе с Украиной в Польше выступает ультраправая партия «Кукиз-15», вторая по величине политическая группа в сейме после правящей партии «Право и Справедливость». Таким образом ее представители хотят защитить Польшу от «наплыва нелегальных иммигрантов».

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #украина #граница #львов #взрыв автобуса
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