Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: за сутки два населенных пункта присоединились к режиму перемирия
Украина
Россия захватит всю Украину: экс-советник Пентагона сделал пугающий Киев прогноз
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия захватит всю Украину: экс-советник Пентагона сделал пугающий Киев прогноз

    10:17  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:17  11 Декабря 2017
    314

    Россия захватит всю Украину: экс-советник Пентагона сделал пугающий Киев прогноз

    Львов, 11 декабря. Только в случае, если Вашингтон предоставит Украине летальное оружие, ВСУ удастся сдержать наступление народных республик в Донбассе, заявил экс-советник заместителя главы Пентагона Майкл Карпентер на форуме по безопасности во Львове. По мнению американского советника, только противотанковые ракетные комплексы из США — «Джавелины» — помогут Украине «укрепить линию обороны в Донбассе».

    «Если мы этого не сделаем, Россия просто захватит всю Украину. Она не будет знать никаких ограничений и не будет никаких границ», — пугал Карпентер украинских журналистов.

    Россия захватит всю Украину: экс-советник Пентагона сделал пугающий Киев прогноз

    По мнению экс-советника Пентагона, США давно должны были обеспечить Украину летальными вооружениями для ведения войны в Донбассе — «я критикую Обаму именно за то, что он не согласился обеспечить Украину оружием» — однако сейчас трудно ожидать такого шага от Трампа. Тем не менее, в бюджете США запланирована военная помощь Украине, что американец считает хорошим знаком.

    «Единственное, что остановит войну, подчеркиваю единственное – это большее давление на Москву. Единственный способ решить конфликт – ужесточить санкции против России. Действующие санкции не слишком мощные. Они могут быть гораздо шире», — заявил Карпентер на форуме по безопасности.

    Россия захватит всю Украину: экс-советник Пентагона сделал пугающий Киев прогноз 

    «И, конечно, нужно развивать украинские войска», — спохватился экс-советник Пентагона.

    Напомним, ранее Карпентер буквально одним заявлением смог добиться отказа от голосования в Раде по закону о снижении независимости НАБУ — как сообщало Ura.ru, экс-советник заявил, что в случае, если парламент Украины ограничит независимость антикоррупционного органа (в котором, как оказалось, работают в том числе сотрудники ФБР), он рекомендует Вашингтону полностью отказаться от финансовой поддержки Украины.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #карпентер
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть