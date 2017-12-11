Россия захватит всю Украину: экс-советник Пентагона сделал пугающий Киев прогноз 

Львов, 11 декабря. Только в случае, если Вашингтон предоставит Украине летальное оружие, ВСУ удастся сдержать наступление народных республик в Донбассе, заявил экс-советник заместителя главы Пентагона Майкл Карпентер на форуме по безопасности во Львове. По мнению американского советника, только противотанковые ракетные комплексы из США — «Джавелины» — помогут Украине «укрепить линию обороны в Донбассе».

«Если мы этого не сделаем, Россия просто захватит всю Украину. Она не будет знать никаких ограничений и не будет никаких границ», — пугал Карпентер украинских журналистов.

По мнению экс-советника Пентагона, США давно должны были обеспечить Украину летальными вооружениями для ведения войны в Донбассе — «я критикую Обаму именно за то, что он не согласился обеспечить Украину оружием» — однако сейчас трудно ожидать такого шага от Трампа. Тем не менее, в бюджете США запланирована военная помощь Украине, что американец считает хорошим знаком.

«Единственное, что остановит войну, подчеркиваю единственное – это большее давление на Москву. Единственный способ решить конфликт – ужесточить санкции против России. Действующие санкции не слишком мощные. Они могут быть гораздо шире», — заявил Карпентер на форуме по безопасности.

«И, конечно, нужно развивать украинские войска», — спохватился экс-советник Пентагона.

Напомним, ранее Карпентер буквально одним заявлением смог добиться отказа от голосования в Раде по закону о снижении независимости НАБУ — как сообщало Ura.ru, экс-советник заявил, что в случае, если парламент Украины ограничит независимость антикоррупционного органа (в котором, как оказалось, работают в том числе сотрудники ФБР), он рекомендует Вашингтону полностью отказаться от финансовой поддержки Украины.