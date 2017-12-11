Видео пронесшегося над Корейским полуостровом НЛО попало в Сеть

Москва, 11 декабря. Очевидцы засняли на видео НЛО, который пролетел над территорией Корейского полуострова. Запись была размещена в Сети и вызвала множество неоднозначных комментариев.

По словам авторов ролика, неопознанный объект странной формы промчался над регионом с рекордной скоростью. Как сообщили эксперты после просмотра видео, загадочный аппарат окружало странное свечение, характерное для космических кораблей инопланетян. При этом специалисты напомнили, что это уже не первый случай, когда в небе над Корейским полуостровом наблюдают подобные явления

В свою очередь, члены экипажа на Международной космической станции (МКС) также наблюдали на орбите подозрительное явление, однако отказываются верить в то, что речь может идти о некоем космическом корабле пришельцев.

Напомним, несколько дней назад житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил странный космический объект во время изучения видеозаписи, сделанной одной из камер МКС.