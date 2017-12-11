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Путин наградил Алексееву госпремией за правозащитную деятельность
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    Путин наградил Алексееву госпремией за правозащитную деятельность

    9:53  11 Декабря 2017  /обновлено: 9:53  11 Декабря 2017
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    Путин наградил Алексееву госпремией за правозащитную деятельность

    Москва, 11 декабря. Глава Российской Федерации Владимир Путин распорядился присудить государственную премию РФ за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности текущего года главе Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмиле Алексеевой. Текст соответствующего распоряжения размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. 

    Путин наградил Алексееву госпремией за правозащитную деятельность

    Глава российского государства подписал указ о присуждении 90-летней Алексеевой государственной премии за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности, говорится в сообщении. 

    Кроме того, данным указом Алексеевой присвоено почетное звание лауреата государственной премии РФ. 

    Напомним, в июле текущего года Путин пообщался с общественным деятелем Алексеевой о проблемах США.

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #алексеева
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