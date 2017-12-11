Путин наградил Алексееву госпремией за правозащитную деятельность

Москва, 11 декабря. Глава Российской Федерации Владимир Путин распорядился присудить государственную премию РФ за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности текущего года главе Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмиле Алексеевой. Текст соответствующего распоряжения размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава российского государства подписал указ о присуждении 90-летней Алексеевой государственной премии за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности, говорится в сообщении.

Кроме того, данным указом Алексеевой присвоено почетное звание лауреата государственной премии РФ.

Напомним, в июле текущего года Путин пообщался с общественным деятелем Алексеевой о проблемах США.

Владимир Путин. Биография