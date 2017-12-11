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Общество
Владимир Меньшов объяснил, почему любые санкции из-за Крыма «можно стерпеть»
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    Владимир Меньшов объяснил, почему любые санкции из-за Крыма «можно стерпеть»

    10:43  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:43  11 Декабря 2017
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    Владимир Меньшов объяснил, почему любые санкции из-за Крыма «можно стерпеть»

    Санкт-Петербург, 11 декабря. Все антироссийские ограничения из-за Крыма можно стерпеть «по сравнению с той несправедливостью, которая произошла четверть века назад, когда Крым оказался не российским». Таким мнением поделился российский актер театра и кино, режиссер Владимир Меньшов. 

    78-летний кинорежиссер подчеркнул, что Крым — это часть Росси, и эту позицию невозможно поменять.

    «Ее невозможно поменять (позицию по Крыму — Прим.ред.). Все можно стерпеть по сравнению с несправедливостью, которая случилась 25 лет назад, когда Крым оказался не наш», — отметил режиссер, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях из-за Крыма.

    Режиссер также рассказал, как ездил по городам Украины еще задолго до Майдана, и видел, что страна «расколота», пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Владимир Меньшов объяснил, почему любые санкции из-за Крыма «можно стерпеть»

    «Когда насаждался украинский язык не только в Крыму, но и в Донбассе. Это происходило с первых дней, как они отделились от нас, сразу началась украинизация», — добавил он.

    Напомним, Крым стал частью России после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #крым #севастополь #референдум #меньшов
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