Санкт-Петербург, 11 декабря. Все антироссийские ограничения из-за Крыма можно стерпеть «по сравнению с той несправедливостью, которая произошла четверть века назад, когда Крым оказался не российским». Таким мнением поделился российский актер театра и кино, режиссер Владимир Меньшов.

78-летний кинорежиссер подчеркнул, что Крым — это часть Росси, и эту позицию невозможно поменять.

«Ее невозможно поменять (позицию по Крыму — Прим.ред.). Все можно стерпеть по сравнению с несправедливостью, которая случилась 25 лет назад, когда Крым оказался не наш», — отметил режиссер, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях из-за Крыма.

Режиссер также рассказал, как ездил по городам Украины еще задолго до Майдана, и видел, что страна «расколота», пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

«Когда насаждался украинский язык не только в Крыму, но и в Донбассе. Это происходило с первых дней, как они отделились от нас, сразу началась украинизация», — добавил он.

Напомним, Крым стал частью России после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.