Без носков и Чебурашки: на Украине объявили вне закона советские мультфильмы и российские игрушки

Так называемая «Народная дружина» украинской военизированной группировки «Правый сектор»1 (организация запрещена на территории РФ) обратилась к правительству Украины с инициативой введения полного запрета на территории страны мультипликационных фильмов, снятых в период с 1951 по 1991-й годы, а также произведенных в Российской Федерации трикотажных изделий и игрушек.

Свое намерение «патриоты» объяснили предельно просто: Киев обязан избавляться не только от «социалистического прошлого», но и от «сегодняшнего влияния Москвы». Не дожидаясь ответа Кабмина, «дружинники» ПС уже провели рейды по рынкам и магазинам в целом ряде регионов — количество пострадавших предпринимателей перевалило за тысячу. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Владелица торговой палатки из небольшого городка в Сумской области Ольга Володюк до сих пор не может понять, чем именно ее товар помешал патриотически настроенным молодым людям.

«Ко мне подошли пятеро парней, одетые в камуфляжную форму, и потребовали убрать с прилавка мужские носки и женское нижнее белье, — говорит Ольга Владимировна. — На вопрос, почему я должна это делать, получила ответ: «Товар был завезен из Курска, москальскую заразу нужно уничтожить». Облили трикотаж бензином и подожгли».

При этом, по словам пострадавшей, дежуривший неподалеку полицейский патруль занял наблюдательную позицию. «Мы ничего не можем поделать с этими людьми», — резюмировали правоохранители.

Ничего не могли поделать и правоохранители в Чернигове. Ворвавшиеся в тамошний «Детский мир» «дружинники» потребовали от продавца выдать им плюшевого медвежонка Мишу с поясом в виде олимпийских колец, и Чебурашку. Первый персонаж «патриоты» впоследствии вернули — игрушка была изготовлена на одном из предприятий в Китайской Народной Республике. А вот Чебурашке московского производства повезло меньше — сразу двадцать пять экземпляров культового мультяшного героя отправились прямиком на свалку.

«Я вызвал полицию, но те сказали, что не будут связываться с хорошо вооруженными националистами», — заявил корреспонденту ФАН администратор магазина Сергей Солдатенко.

Не менее драматичная история произошла в Броварах (Киевская область). Там «дружинники» изъяли из продажи 200 двухсот компакт-дисков с записями мультфильмов, включая «Падал прошлогодний снег», «Винни-Пух и все-все-все», а также «Незнайка в Солнечном городе» и даже «Приключения капитана Врунгеля». Помешать им так никто и не решился.

«Похоже, сейчас уже никого не интересует мнение украинского Кабинета министров по этому поводу, — сказал ФАН куратор правозащитной организации Human Rights Action (HRA) Андерс Берг. — Националисты сделали свой выбор. Впрочем, нет никаких сомнений в том, что команда премьера Гройсмана поддержит упомянутое начинание «Правого сектора». Ведь ранее ПС по собственному усмотрению запретил продажу книг Достоевского, ввел запрет на использование образов Деда Мороза и Снегурочки на новогодних мероприятиях, а также отменил традиционный показ популярного фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!». На все это Гройсман сотоварищи смотрел сквозь пальцы. Трикотаж и игрушки здесь не станут исключением».

Как бы там ни было, а местные предприниматели идти на поводу у «Правого сектора» не собираются. Предполагается, что в ближайшее время они устроят пикет здания администрации президента с требованием к Петру Порошенко дать «независимую оценку деятельности «Правого сектора». В противном случае угрожают запретить продукцию концерна «Рошен» и присоединиться к акции по импичменту главы государства. Слово «запрет» в лексиконе среднестатистического украинца стало словом-паразитом.

1 Организация запрещена на территории РФ.