Украина бросила вызов США: эксперт о войне между НАБУ и ГПУ

Конфликт на Украине между антикоррупционными структурами и генеральной прокуратурой грозит перерасти в настоящую войну с жертвами, заявил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Война

По словам Холодницкого, борьба между национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и генеральной прокуратурой (ГПУ) в итоге может стать войной, в результате которой пострадает, в первую очередь, сама страна.

«На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах. Жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой», — заявил Холодницкий.

Глава САП отметил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают украинские антикоррупционные органы, но при этом призывает разрешить конфликт «правовым путем» и провести «объективное и независимое следствие» относительно всех уголовных дел, которые возбуждены против сотрудников ГПУ и НАБУ.

Конфликт с Вашингтоном

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в комментарии ФАН отметил, что разборка между НАБУ и ГПУ может иметь далеко идущие последствия для страны в целом. Здесь мы видим прямой интерес США. Ведь в НАБУ работают, в том числе и кадровые офицеры СБУ.

«Это не скрывается, политическое руководство Украины лезет на рожон. Видимо, конфликт между киевскими властями и Вашингтоном приобретает новую и достаточно губительную для страны стадию. Таким образом, Украина бросила вызов США. От прорыва через границу и «Михомайдана» он переходит к силовой стадии, в которой возможны жертвы. В то же время нельзя забывать о том, что на Украине действует еще множество других силовых участников, начиная от аваковцев и продолжая всякого рода националистическими подразделениями. В случае перехода конфликта в «горячую» стадию они не останутся в стороне и также запросят свою часть «пирога». Махновщина или война всех против всех. Собственно, для Украины это не ново», — пояснил Антон Бредихин.

Чем это завершится? По словам эксперта, в МИД Польши уже заявили, что Варшава проживет и без Украины. Вполне однозначно.

«А уж если главный адвокат Киева в Европе отворачивается от него, то судьба украинского государства весьма туманна. Уже и в Польше перестали верить в то, что на Украине получится что-то демократическое. Напротив, также ждут «горячей» стадии конфликта и готовы вернуть «Восточные кресы», — резюмировал Антон Бредихин.

Как ранее сообщала «Газета.ru», в НАБУ работают сотрудники ФБР США.