Донбасс: 14 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

Донецк, 11 декабря. Районы 14 населенных пунктов Донецкой народной республики оказались под огнем украинских подразделений за минувшие сутки. По данным оперативного командования ДНР, ВСУ 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Согласно приведенной информации, огонь открывался из минометов различного калибра, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела в Докучаевске повреждения получил газопровод, передает Донецкое агентство новостей.

Напомним, украинские силовики более десяти раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики.