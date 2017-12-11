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#Соцсети
У вас нет против них шансов: иностранцы пришли в восторг от мастерства пилотов РФ
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    У вас нет против них шансов: иностранцы пришли в восторг от мастерства пилотов РФ

    9:32  11 Декабря 2017  /обновлено: 9:32  11 Декабря 2017
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    У вас нет против них шансов: иностранцы пришли в восторг от мастерства пилотов РФ

    Москва, 11 декабря. Военные российские самолеты, которые участвуют в борьбе с террористами «Исламского государства»1 (запрещена в России), продолжают восхищать весь мир своими мастерскими маневрами.

    Накануне в Сети опубликовали ролик, на котором запечатлено, как истребитель Су-30СМ сумел «заглянуть внутрь» самолета Ил-76, а после этого блистательно удалился. Иностранные пользователи, увидевшие мастерство российских летчиков, пришли в восторг. 

    Пользователь под ником Джозеф написал: «Русские — лучшие в мире! Их армия — номер 1 в мире. У вас нет против них шансов!». 

    У вас нет против них шансов: иностранцы пришли в восторг от мастерства пилотов РФ

    Пользователь Питер написал: «Как босс». 

    У вас нет против них шансов: иностранцы пришли в восторг от мастерства пилотов РФ

    Другой участник дискуссии пошутил, что способен выполнить такое, правда, только «в американском кино». 

    У вас нет против них шансов: иностранцы пришли в восторг от мастерства пилотов РФ

    Что касается российских пользователей Сети, то практически все сошлись во мнении, что это «наивысший пилотаж». Впрочем, некоторые пользователи отметили, что это довольно рискованно и пожелали «беречь себя». 

    У вас нет против них шансов: иностранцы пришли в восторг от мастерства пилотов РФ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #иг #вкс рф #игил #самолеты #су-30см
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