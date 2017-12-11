У вас нет против них шансов: иностранцы пришли в восторг от мастерства пилотов РФ

Москва, 11 декабря. Военные российские самолеты, которые участвуют в борьбе с террористами «Исламского государства»1 (запрещена в России), продолжают восхищать весь мир своими мастерскими маневрами.

Накануне в Сети опубликовали ролик, на котором запечатлено, как истребитель Су-30СМ сумел «заглянуть внутрь» самолета Ил-76, а после этого блистательно удалился. Иностранные пользователи, увидевшие мастерство российских летчиков, пришли в восторг.

Пользователь под ником Джозеф написал: «Русские — лучшие в мире! Их армия — номер 1 в мире. У вас нет против них шансов!».

Пользователь Питер написал: «Как босс».

Другой участник дискуссии пошутил, что способен выполнить такое, правда, только «в американском кино».

Что касается российских пользователей Сети, то практически все сошлись во мнении, что это «наивысший пилотаж». Впрочем, некоторые пользователи отметили, что это довольно рискованно и пожелали «беречь себя».

1 Организация запрещена на территории РФ.