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Происшествия
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Украина
Украинские следователи работают на месте загадочной гибели инструктора США во Львове
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    Украинские следователи работают на месте загадочной гибели инструктора США во Львове

    9:15  11 Декабря 2017  /обновлено: 9:15  11 Декабря 2017
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    Украинские следователи работают на месте загадочной гибели инструктора США во Львове

    Львов, 11 декабря. Обстоятельства загадочной смерти инструктора из США в магазине на Западной Украине выясняют следователи. Как сообщалось ранее, ЧП произошло во Львове. Известно, что мужчине был 21 год, в момент гибели он находился в увольнительной.

    В Минобороны Украины подтвердило, что  погибший является американским военнослужащем, входившим в инструкторский состав Международного центра миротворчества и безопасности. Установлено, что инструктор находился в увольнительной, сейчас на месте его смерти работает следственно-оперативная группа.

    Напомним, на Яворовском полигоне недалеко от Львова американские инструкторы из США и других стран НАТО занимаются подготовкой ВСУ.

    По мнению специалиста по международной безопасности, экс-сотрудника НАТО Виктории Леграновой, так командование ВС США учат американских солдат управлять «плохо контролируемыми войсками», получая опыт ведения войны чужими руками. Об этом она рассказала в комментарии агентству «Экономика сегодня».

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #львов #смерть #магазин #инструктор сша
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