Львов, 11 декабря. Обстоятельства загадочной смерти инструктора из США в магазине на Западной Украине выясняют следователи. Как сообщалось ранее, ЧП произошло во Львове. Известно, что мужчине был 21 год, в момент гибели он находился в увольнительной.

В Минобороны Украины подтвердило, что погибший является американским военнослужащем, входившим в инструкторский состав Международного центра миротворчества и безопасности. Установлено, что инструктор находился в увольнительной, сейчас на месте его смерти работает следственно-оперативная группа.

Напомним, на Яворовском полигоне недалеко от Львова американские инструкторы из США и других стран НАТО занимаются подготовкой ВСУ.

По мнению специалиста по международной безопасности, экс-сотрудника НАТО Виктории Леграновой, так командование ВС США учат американских солдат управлять «плохо контролируемыми войсками», получая опыт ведения войны чужими руками. Об этом она рассказала в комментарии агентству «Экономика сегодня».