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Происшествия
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Общество
Снегопад парализовал воздушный и железнодорожный транспорт в Великобритании
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    Снегопад парализовал воздушный и железнодорожный транспорт в Великобритании

    9:03  11 Декабря 2017  /обновлено: 9:03  11 Декабря 2017
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    Снегопад парализовал воздушный и железнодорожный транспорт в Великобритании

    Лондон, 11 декабря. Снегопад во многих регионах Великобритании стал причиной остановки воздушного и железнодорожного транспортного сообщения. 

    В воздушной гавани британской столицы Хитроу (London Heathrow Airport) отменен ряд авиационных рейсов, следует из сообщения аэропорта.

    Помимо этого, во многих регионах страны люди остались без энергоснабжения, в ряде городов закрыты школьные учреждения, пишут британские СМИ. 

    Отмечается, что в некоторых районах Уэльса выпало 17-30 сантиметров осадков в виде снега.

    Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют гражданам оставаться дома и выезжать на дорогу лишь в случае «острой необходимости».

    Автор: Дана Балан
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    #великобритания #снегопад #хитроу #осадки
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