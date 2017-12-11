Снегопад парализовал воздушный и железнодорожный транспорт в Великобритании

Лондон, 11 декабря. Снегопад во многих регионах Великобритании стал причиной остановки воздушного и железнодорожного транспортного сообщения.

В воздушной гавани британской столицы Хитроу (London Heathrow Airport) отменен ряд авиационных рейсов, следует из сообщения аэропорта.

Some flights at Heathrow will be disrupted today due to crew and aircraft being out of position following yesterday’s weather. As always, our advice to passengers is to check your flight status with your airline before coming to the airport: https://t.co/zOqJyR8F0r (1/3) — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) December 11, 2017

Помимо этого, во многих регионах страны люди остались без энергоснабжения, в ряде городов закрыты школьные учреждения, пишут британские СМИ.

Отмечается, что в некоторых районах Уэльса выпало 17-30 сантиметров осадков в виде снега.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют гражданам оставаться дома и выезжать на дорогу лишь в случае «острой необходимости».