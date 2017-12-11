Зона для майнинга криптовалюты может появиться в Крыму

Симферополь, 11 декабря. В Республике Крым может быть создана площадка для майнинга криптовалюты. Об этом рассказал глава корпорации развития Крыма Олег Морозов.

Он отметил, что Крым может стать одной из территорий для развития криптоплощадок. По словам Морозова, это возможно, если не будет идти вразрез с действующим законодательством.

Как пишет РИА Новости, по данным Морозова, это требует государственного регулирования.

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