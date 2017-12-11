Глава антикоррупционной прокуратуры Украины рассказал о роли ФБР в работе НАБУ

Киев, 11 декабря. По словам руководителя киевской Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, сотрудники американского ФБР сотрудничают с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) на ротационной основе, однако не непосредственно не принимают участия в оперативных действиях — расследованиях и задержаниях.

«Работники ФБР не расследуют дела, работники ФБР не включены в состав групп детективов, работники ФБР не бегают с пистолетами по городу Киеву и не ловят людей», — подчеркнул Холодницкий в эфире украинского телеканала.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что участие сотрудников ФБР США в работе НАБУ — в частности, предполагается, что «федералы» принимали участие в расследованиях и задержаниях по громкому «янтарному делу» — является операцией иностранной спецслужбы на территории Украины и, следовательно, полностью незаконно.

Как заявил Холодницкий, роль представителей ФБР в НАБУ сводится к «предоставлению консультаций, обмену опытом и информацией» и «в ускорении, возможно, некоторых международных поручений» — каких именно, антикоррупционный прокурор не уточнил.

В настоящее время в правоохранительных органах Украины разворачивается крупный скандал в связи с претензиями украинской генпрокуратуры к НАБУ и Национальному антикоррупционному комитету. В ЕС, МВФ и США очень резко отреагировали на планы Рады уменьшить независимость НАБУ, заявив, что такой шаг противоречит плану евроинтеграции и может стать поводом для полного лишения Украины финансовой поддержки.