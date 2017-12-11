Имя погибшего в Сирии генерала Асапова присвоили сахалинской школе

Южно-Сахалинск, 11 декабря. Южно-Сахалинскому учебному заведению присвоено имя погибшего в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Асапов приехал на Сахалин 10 лет назад, там стал командиром 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа (ДВО). Затем руководил более крупным воинским формированием.

По словам сослуживца Андрея Степанова, Асапов везде проявлял лидерские качества и старался быть лучшим.

«Его постоянная нацеленность на результат нас «заражала», возникало желание постоянно совершенствоваться, улучшать показатели подготовки. Мы старались быть похожими на него», — передает слова камрада «РИА Новости».

Напомним, генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября текущего года при исполнении миссии военного советника в сирийском Дейр-эз-Зоре.