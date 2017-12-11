Имя погибшего в Сирии генерала Асапова присвоили сахалинской школе
Южно-Сахалинск, 11 декабря. Южно-Сахалинскому учебному заведению присвоено имя погибшего в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства области.
Асапов приехал на Сахалин 10 лет назад, там стал командиром 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа (ДВО). Затем руководил более крупным воинским формированием.
По словам сослуживца Андрея Степанова, Асапов везде проявлял лидерские качества и старался быть лучшим.
«Его постоянная нацеленность на результат нас «заражала», возникало желание постоянно совершенствоваться, улучшать показатели подготовки. Мы старались быть похожими на него», — передает слова камрада «РИА Новости».
Напомним, генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября текущего года при исполнении миссии военного советника в сирийском Дейр-эз-Зоре.