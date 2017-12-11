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Имя погибшего в Сирии генерала Асапова присвоили сахалинской школе
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    Имя погибшего в Сирии генерала Асапова присвоили сахалинской школе

    8:47  11 Декабря 2017  /обновлено: 8:48  11 Декабря 2017
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    Имя погибшего в Сирии генерала Асапова присвоили сахалинской школе

    Южно-Сахалинск, 11 декабря. Южно-Сахалинскому учебному заведению присвоено имя погибшего в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства области. 

    Асапов приехал на Сахалин 10 лет назад, там стал командиром 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа (ДВО). Затем руководил более крупным воинским формированием. 

    По словам сослуживца Андрея Степанова, Асапов везде проявлял лидерские качества и старался быть лучшим.

    «Его постоянная нацеленность на результат нас «заражала», возникало желание постоянно совершенствоваться, улучшать показатели подготовки. Мы старались быть похожими на него», — передает слова камрада «РИА Новости».

    Имя погибшего в Сирии генерала Асапова присвоили сахалинской школе

    Напомним, генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября текущего года при исполнении миссии военного советника в сирийском Дейр-эз-Зоре.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #дейр-эз-зор #асапов
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