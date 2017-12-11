Минобороны ответило на заявления о «присваивании» Россией победы в Сирии

Москва, 11 декабря. Победа над боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии является, в первую очередь, заслугой Дамаска и сирийской правительственной армии.

Об этом заявили в министерстве обороны России в ответ на слова главы французского МИДа Жан-Ива ле Дриана о «присваивании» Россией победы в Сирии, которая, по его мнению, была достигнута действиями коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки.

Как отметили в российском военном ведомстве, при поддержке ВКС РФ сирийская армия освободила от ИГИЛ1 сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства всю территорию страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.