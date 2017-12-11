Два человека погибли и один пострадал во время зимней рыбалки в Алтайском крае

Барнаул, 11 декабря. Зимняя рыбалка в Алтайском крае закончилась смертью и госпитализацией. Как стало известно ФАН, накануне на льду реки Обь в Алтайском крае были обнаружены тела двух мужчин. И у них, и у госпитализированной оттуда же женщины зафиксированы следы отравления газом. По факту гибели проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 36-летний и 33-летний жители Барнаула вместе с 26-летней знакомой отправились на зимнюю рыбалку. Они благополучно разместили на льду палатку, а внутри зажгли газовую горелку. Именно это и могло стать причиной их гибели.

«С признаками отравления окисью углерода в медицинское учреждение краевой столицы госпитализирована знакомая погибших. У мужчин обнаружены те же признаки. Сейчас проверяется версия гибели от использования газового оборудования», — сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.