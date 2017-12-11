Глава Минтранса РФ может поехать с Путиным в Египет 11 декабря

Москва, 11 декабря. Министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что может в составе российской делегации отправиться с главой российского государства Владимиром Путиным в Египет в понедельник, 11 декабря.

По словам российского министра, такая вероятность есть.

«Если поеду, то, конечно, этот вопрос возобновление авиационного сообщения наверняка будет в переговорной повестке с моим визави», — передает слова главы Минтранса «РИА Новости».

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации в понедельник, 11 декабря, посетит с рабочим визитом Египет.

Ожидается, что в рамках переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси будут обсуждаться вопросы развития отношений между Москвой и Каиром в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

Также планируется, что лидеры стран обсудят обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

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