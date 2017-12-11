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Политика
Глава Минтранса РФ может поехать с Путиным в Египет 11 декабря
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    Глава Минтранса РФ может поехать с Путиным в Египет 11 декабря

    10:00  11 Декабря 2017
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    Глава Минтранса РФ может поехать с Путиным в Египет 11 декабря

    Москва, 11 декабря. Министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что может в составе российской делегации отправиться с главой российского государства Владимиром Путиным в Египет в понедельник, 11 декабря. 

    По словам российского министра, такая вероятность есть.

    «Если поеду, то, конечно, этот вопрос возобновление авиационного сообщения наверняка будет в переговорной повестке с моим визави», — передает слова главы Минтранса «РИА Новости».

    Глава Минтранса РФ может поехать с Путиным в Египет 11 декабря

    Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации в понедельник, 11 декабря, посетит с рабочим визитом Египет.

    Ожидается, что в рамках переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси будут обсуждаться вопросы развития  отношений между Москвой и Каиром в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

    Глава Минтранса РФ может поехать с Путиным в Египет 11 декабря

    Также планируется, что лидеры стран обсудят обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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