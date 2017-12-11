Глава Минтруда РФ допустил новые меры по поддержке рождаемости

Москва, 11 декабря. Через два-три года в России могут появиться новые меры по стимулированию рождаемости. Об этом РИА Новости заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«В условиях, когда у нас количество женщин снижается, и это будет продолжаться еще 15 лет, то, безусловно, мы будем смотреть, как будут действовать новые меры, как будет себя вести рождаемость», — заявил министр.

По словам главы министерства труда и социальной защиты России, государство, в случае надобности разработает дополнительные меры поддержки по улучшению демографической ситуации.