Глава Минтруда РФ допустил новые меры по поддержке рождаемости
Москва, 11 декабря. Через два-три года в России могут появиться новые меры по стимулированию рождаемости. Об этом РИА Новости заявил глава Минтруда Максим Топилин.
«В условиях, когда у нас количество женщин снижается, и это будет продолжаться еще 15 лет, то, безусловно, мы будем смотреть, как будут действовать новые меры, как будет себя вести рождаемость», — заявил министр.
По словам главы министерства труда и социальной защиты России, государство, в случае надобности разработает дополнительные меры поддержки по улучшению демографической ситуации.
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