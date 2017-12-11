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Происшествия
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Общество
Глава Минтруда РФ допустил новые меры по поддержке рождаемости
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    Глава Минтруда РФ допустил новые меры по поддержке рождаемости

    8:16  11 Декабря 2017  /обновлено: 8:16  11 Декабря 2017
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    Глава Минтруда РФ допустил новые меры по поддержке рождаемости

    Москва, 11 декабря. Через два-три года в России могут появиться новые меры по стимулированию рождаемости. Об этом РИА Новости заявил глава Минтруда Максим Топилин.

    «В условиях, когда у нас количество женщин снижается, и это будет продолжаться еще 15 лет, то, безусловно, мы будем смотреть, как будут действовать новые меры, как будет себя вести рождаемость», — заявил министр.

    По словам главы министерства труда и социальной защиты России, государство, в случае надобности разработает дополнительные меры поддержки по улучшению демографической ситуации.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #максим топилин #демография
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