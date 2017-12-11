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Китай вывел на орбиту первый спутник связи для Алжира
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    Китай вывел на орбиту первый спутник связи для Алжира

    9:46  11 Декабря 2017  /обновлено: 9:46  11 Декабря 2017
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    Китай вывел на орбиту первый спутник связи для Алжира

    Чэнду, 11 декабря. В понедельник Китай запустил первый телекоммуникационный спутник Алжира, получивший название Alcomsat-1. Запуск был произведен с космодрома «Сичан» в южной провинции Сычуань.

    Алжирский спутник массой 5,2 тонны, разработанный специалистами Китайской академии космических технологий, был выведен на орбиту ракетой-носителем «Долгий поход — 3Б» около 0.40 по местному времени.

    Как сообщает «Ньюинформ», спутник Alcomsat-1 будет использоваться для ретрансляции радио- и телевизионных сигналов, срочных сообщений, дистанционного образования и электронного управления, широкополосного доступа к интернету, навигации. Его оператором будет Алжирское аэрокосмическое агентство (ASAL). В рамках проекта китайские специалисты создали в Алжире две наземных станции контроля и управления, на которых будут работать подготовленные в КНР алжирские специалисты.

    Ориентировочный срок работы спутника связи — 15 лет.

    Автор: Валентин Меликов
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