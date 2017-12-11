Китай вывел на орбиту первый спутник связи для Алжира

Чэнду, 11 декабря. В понедельник Китай запустил первый телекоммуникационный спутник Алжира, получивший название Alcomsat-1. Запуск был произведен с космодрома «Сичан» в южной провинции Сычуань.

Алжирский спутник массой 5,2 тонны, разработанный специалистами Китайской академии космических технологий, был выведен на орбиту ракетой-носителем «Долгий поход — 3Б» около 0.40 по местному времени.

Launch of the Chinese Long March 3B rocket with Algeria's ALCOMSAT-1 comsat (also Chinese built) from Xichang yesterday 16:40 UTC: pic.twitter.com/dQYnAEeZqg — Cosmic Penguin (@Cosmic_Penguin) December 11, 2017

Как сообщает «Ньюинформ», спутник Alcomsat-1 будет использоваться для ретрансляции радио- и телевизионных сигналов, срочных сообщений, дистанционного образования и электронного управления, широкополосного доступа к интернету, навигации. Его оператором будет Алжирское аэрокосмическое агентство (ASAL). В рамках проекта китайские специалисты создали в Алжире две наземных станции контроля и управления, на которых будут работать подготовленные в КНР алжирские специалисты.

Ориентировочный срок работы спутника связи — 15 лет.