Сирия: правительственная армия продвигается вглубь провинции Идлиб

Дамаск, 11 декабря. Сирийская армия продвигается вглубь провинции Идлиб.

Как пишут местные СМИ, САА не ограничилась освобождением поселка Балил, продолжив свое наступление на север.

Силами третьей дивизии «Щит Каламуна», а также бойцов проправительственных формирований был занят небольшой городок Умм Хазем.

Отмечается, что из этой местности террористы запрещенной в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам» планировали контратаковать деревню Балил.