Донбасс: ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Луганск, 11 декабря. Киевские силовики более десяти раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявили в понедельник в пресс-службе народной милиции ЛНР.
По данным военного ведомства, за прошедший день Вооруженные силы Украины 13 раз нарушили режим перемирия, применив минометы, гранатометы, БМП, а также стрелковое оружие.
ВСУ обстреляли позиции народной милиции республики в районах населенных пунктов Фрунзе, Логвиново, Марьевка, Знаменка, Лозовое, а также Калиново.
Всего же по населенным пунктам ЛНР было выпущено порядка 210 снарядов, уточнили в ведомстве.
В настоящее время информация о разрушениях и жертвах не поступала.
Напомним, накануне в ЛНР заявили о стягивании техники киевских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе.