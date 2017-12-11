Донбасс: ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 11 декабря. Киевские силовики более десяти раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявили в понедельник в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По данным военного ведомства, за прошедший день Вооруженные силы Украины 13 раз нарушили режим перемирия, применив минометы, гранатометы, БМП, а также стрелковое оружие.

ВСУ обстреляли позиции народной милиции республики в районах населенных пунктов Фрунзе, Логвиново, Марьевка, Знаменка, Лозовое, а также Калиново.

Всего же по населенным пунктам ЛНР было выпущено порядка 210 снарядов, уточнили в ведомстве.

В настоящее время информация о разрушениях и жертвах не поступала.

Напомним, накануне в ЛНР заявили о стягивании техники киевских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе.