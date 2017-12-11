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Донбасс: ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    8:16  11 Декабря 2017  /обновлено: 8:16  11 Декабря 2017
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    Донбасс: ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 11 декабря. Киевские силовики более десяти раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявили в понедельник в пресс-службе народной милиции ЛНР. 

    По данным военного ведомства, за прошедший день Вооруженные силы Украины 13 раз нарушили режим перемирия, применив минометы, гранатометы, БМП, а также стрелковое оружие. 

    ВСУ обстреляли позиции народной милиции республики в районах населенных пунктов Фрунзе, Логвиново, Марьевка, Знаменка, Лозовое, а также Калиново.

    Всего же по населенным пунктам ЛНР было выпущено порядка 210 снарядов, уточнили в ведомстве. 

    В настоящее время информация о разрушениях и жертвах не поступала. 

    Донбасс: ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Напомним, накануне в ЛНР заявили о стягивании техники киевских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе. 

    Автор: Дана Балан
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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